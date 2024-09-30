"Зеленский мне нравится": Трамп сделал неожиданный комплимент президенту Украины

Предугадать действия американского политика иногда очень сложно

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в Trump Tower. После этого Трамп сказал журналистам, что ему "нравится Зеленский" и у него с ним "были хорошие отношения".

Об этом американский политик заявил в интервью изданию The Washington Post. Стоит отметить, что беседа между Трампом и Зеленским продолжалась около часа и оказалась достаточно конструктивной.

По словам американского политика, Владимир Зеленский ему "нравится". Он вспомнил историю о первой попытке своего импичмента и о том, как президент Украины повел себя в той ситуации.

"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится. Потому что во время мистификации импичмента… он мог бы сказать, что не знал, что [разговор] записывался на пленку. … Но вместо того, чтобы выпятить себя и сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он не сделал абсолютно ничего плохого"", — заявил Трамп.

Кроме этого, кандидат в президенты США от Республиканской партии рассказал о том, что во время встречи с Зеленским в Trump Tower они "нашли общий язык" и обсудили возможные варианты завершения войны в Украине.

После их беседы Трамп сказал, что "он многому научился" и что они оба хотят завершения войны.

"Мы оба хотим, чтобы эта [война] закончилась, и мы оба хотим, чтобы была заключена справедливая сделка, и она будет справедливой", — резюмировал Трамп.

Напомним, Трамп обвинял Зеленского в "грязных маленьких выпадах" в его сторону. При этом он не уточнил, что имел в виду.

Ранее украинский же политолог Алексей Якубин рассказал "Телеграфу", почему ситуация между Трампом и Украиной становится более напряженной. Двухпартийная поддержка в какой-то степени натолкнулась на айсберг избирательной гонки, которая в Штатах очень и очень, как мы видим, ожесточенная. И вот то, что мы сейчас видим, по сути это показатель того, что все же украинской дипломатии не удалось удержать модель такого равного отношения.