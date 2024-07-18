В России избавились от Каспарова

Знаменитого гроссмейстера убрали в РФ из списка чемпионов мира

Гарри Каспарова убрали из списка чемпионов мира по шахматам в учебнике по истории, который написал бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. Чиновник решил внести правку в историю.

Из нового учебника по истории для 11 классов он решил убрать упоминание Гарри Каспарова из списка чемпионов мира по шахматам, обнаружил The Insider. В раздел, посвященный периоду в истории страны с 1964 по 1985 года, не включили победу Каспарова над Анатолием Карповым в 1985 году.

После завершения шахматной карьеры Каспаров участвовал в ряде оппозиционных движений, шахматист последовательно критикует российскую власть. В июне 2013 года заявил об отъезде из России и о продолжении борьбы с "режимом Путина" на международной арене. С февраля 2022 года, после российского вторжения в Украину, Каспаров является участником Антивоенного комитета России.

Каспаров был чемпионом мира ФИДЕ с 1985 по 1993 годы. А после раскола в мировых шахматах оставался чемпионом ПША (Профессиональная шахматная ассоциация) до 2000 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия установит антирекорд на Олимпиаде в Париже. Также, на Олимпиаду поедут россияне, которые поддерживают Путина и войну.