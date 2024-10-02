Не стал на военный учет в 17 — плати штраф? Какие изменения готовит правительство

Минобороны предлагает отменить комиссии по взятию на военный учет призывников.

Правительство предлагает изменить систему постановки на военный учет украинцев, достигших 17-летнего возраста. В Минобороны намерены всю ответственность переложить именно на призывника.

В случае принятия законопроекта, органам местного самоуправления, предприятиям и учебным заведениям больше не придется подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет. Соответствующий документ под номером 12076 зарегистрирован в Верховной Раде.

Так, согласно предложению Минобороны, ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполнилось 17 лет, должны стать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК.

Иначе придется платить штраф от 17 до 25,5 тысячи грн, при условии достижения ими 18 летнего возраста.

Таким образом, Минобороны предлагает отменить комиссии по взятию на военный учет призывников.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко пояснила, что ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет в качестве призывников без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

"Все необходимые данные будут собираться из других реестров ", — отметила она.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВЛК. Это касается и тех, кто проживает за границей.

Ранее "Телеграф" сообщил, кто не получит штраф за не обновление данных в ТЦК.