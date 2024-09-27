Кто из мужчин не получит повестку по почте: адвокат назвал нюансы

Сообщения от ТЦК в первую очередь могут прийти украинцам, которые обновили данные

Недавно украинцы начали получать повестки, отправленные по почте. Однако такие письма могут прийти не всем.

Адвокат Юрий Танасийчук в эфире телеканала "Киев24" объяснил, кто может не получить повестку по почте. По его словам, повестки будут направляться только военнообязанным, которые своевременно обновили свои данные в военно-учетном реестре.

Юрист предполагает, что таким образом законопослушных мужчин будут вызывать на военно-врачебную комиссию.

Танасийчук отмечает, что те, кто уклоняется от мобилизации или незаконно пересек границу во время войны, повестки почтой могут не ждать.

"Уклонисты их (Ред. — повестки) точно не получат. Лица, которые переплыли Тису или иным способом за пределами пункта пропуска пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получат", — говорит Танасийчук.

Юрист также отметил положительные изменения в процедуре вручения и подписания повесток, в частности, цифровизацию этого процесса.

"Упрощено и вручение и подписание. Мне, например, приятно слышать как гражданину Украины о цифровизации этого процесса", — добавил адвокат.

Отметим, что в Украине планируют разослать 900 тысяч повесток по почте до конца этого года. Это по 300 тысяч повесток будут отправлять ежемесячно.

На централизованную печать и доставку повесток военнообязанным хотят выделить почти 72 миллиона гривен. Средства должно выделить Министерство финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Напоминаем, что повестки будут отправлять по адресу, указанному во время последнего обновления данных. Если военнообязанный не обновил информацию, повестка может быть направлена на место жительства, которое найдут в других государственных реестрах.

Повестка считается врученной:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Повестка будет считаться врученной даже в том случае, когда почтовое отделение поставит отметку, что адресат ее не забрал. Это означает, что избегание получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.

Таким образом, попытка игнорировать заказное письмо от ТЦК может иметь юридические последствия, ведь для государства повестка считается врученной с момента фиксации факта, что она не была получена на почте.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если потерялась повестка, отправленная по почте. В ТЦК сочтут письмо врученным даже если оно не дошло до адресата.