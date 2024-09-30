Как ТЦК ищут тех, кто в розыске: что угрожает таким мужчинам
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Законопослушными считают не только тех, кто не посетил ТЦК до 16 июля
До 16 июля 2024 года все украинские мужчины от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные для территориального центра комплектования и социальной поддержки. За пренебрежение к этому требованию предусмотрена административная ответственность.
Нарушители правил учета находятся в розыске полиции. Об этом рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру".
Во время проверки документов обнаруживают не законопослушных граждан.
"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их находят во время мер по оповещению и передают полиции", — отмечает представитель военкомата.
В случае обнаружения нарушителя представители полиции составляют на него протокол для привлечения к административной ответственности.
Также нарушителями военного учета считаются те граждане, которые имеют военно-учетные документы неустановленного образца.
"Таких людей много. Все они находятся в розыске и ежедневно обнаруживаются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", — рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского ТЦК.
После обнаружения и передачи таких лиц полиции их военные данные актуализируются в ТЦК. Если они подлежат призыву или мобилизации, они автоматически направляются на прохождение военно-врачебной комиссии.
Отметим, штраф за нарушение правил военного учета для физических лиц составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен, для юридических лиц – от 34 до 59,5 тысячи гривен.
Напомним, юристы отмечают, что мужчинам, которые не обновили данные в установленный срок, не может угрожать принудительная мобилизация, задержание полицией или автоматические штрафы. Это означает, что единственное наказание, которое применимо, — это штраф.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если не обновил данные вовремя. Во время проверки военно-учетных документов проверяется не только их актуальность, но и были ли они обновлены в установленные сроки. Отсутствие обновленных данных является основанием для наложения штрафа.