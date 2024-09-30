Как ТЦК ищут тех, кто в розыске: что угрожает таким мужчинам

Законопослушными считают не только тех, кто не посетил ТЦК до 16 июля

До 16 июля 2024 года все украинские мужчины от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные для территориального центра комплектования и социальной поддержки. За пренебрежение к этому требованию предусмотрена административная ответственность.

Нарушители правил учета находятся в розыске полиции. Об этом рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру".

Во время проверки документов обнаруживают не законопослушных граждан.

"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их находят во время мер по оповещению и передают полиции", — отмечает представитель военкомата.

В случае обнаружения нарушителя представители полиции составляют на него протокол для привлечения к административной ответственности.

Также нарушителями военного учета считаются те граждане, которые имеют военно-учетные документы неустановленного образца.

"Таких людей много. Все они находятся в розыске и ежедневно обнаруживаются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", — рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского ТЦК.

После обнаружения и передачи таких лиц полиции их военные данные актуализируются в ТЦК. Если они подлежат призыву или мобилизации, они автоматически направляются на прохождение военно-врачебной комиссии.

Отметим, штраф за нарушение правил военного учета для физических лиц составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен, для юридических лиц – от 34 до 59,5 тысячи гривен.

Напомним, юристы отмечают, что мужчинам, которые не обновили данные в установленный срок, не может угрожать принудительная мобилизация, задержание полицией или автоматические штрафы. Это означает, что единственное наказание, которое применимо, — это штраф.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если не обновил данные вовремя. Во время проверки военно-учетных документов проверяется не только их актуальность, но и были ли они обновлены в установленные сроки. Отсутствие обновленных данных является основанием для наложения штрафа.