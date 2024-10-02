Не став на військовий облік у 17 — плати штраф? Як зміни готує уряд

Міноборони пропонує скасувати комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

Уряд пропонує змінити систему постановки на військовий облік українців, що досягли 17-річного віку. В Міноборони мають намір всю відповідальність перекласти саме на призовника.

У разі прийняття законопроєкту, органам місцевого самоврядування, підприємствам та закладам освіти більше не доведеться подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік. Відповідний документ під номером 12076 зареєстровано у Верховній Раді.

Так, згідно з пропозицією Міноборони, щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнилося 17 років, мають стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК.

Інакше доведеться платити штраф від 17 до 25,5 тисяч грн, при умові досягнення ними 18 річного віку.

Таким чином, Міноборони пропонує скасувати комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

"Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів" — зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

Раніше "Телеграф" повідомив, хто не отримає штраф за не оновлення даних у ТЦК.