Сотрудники ТЦК будут снимать на видео свои действия: кто сможет получить копию записи

Срок хранения записей будет составлять 30 дней

В условиях обязательной мобилизация военнообязанных сотрудники ТЦК начнут фиксировать на портативные видеорегистраторы свои действия. Копии видео смогут получить определенные категории граждан и представители госструктур.

Для этого необходимо будет направить в ТЦК "мотивированный запрос". Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Минобороны утвердило инструкцию по применению сотрудниками ТЦК приборов фото- и видеофиксации. При помощи бодикамер военкомы собираются "предупреждать, выявлять или фиксировать нарушения призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета".

Копии видеозаписей смогут получить представители органов государственной власти, органов досудебного расследования, прокуратуры, следственного судьи и суда, полиции и других лиц в порядке, предусмотренном законом.

Также фото- и видеозаписи могут быть переданы журналистам и распространены в сети Интернет. Это будет осуществляться с разрешения руководителя ТЦК и СП с соблюдением Закона Украины "О защите персональных данных".

Такая передача материалов предусмотрена исключительно в рамках обеспечения безопасности и защиты интересов граждан, общества и государства, а также для защиты достоинства и чести личного состава ТЦК.

Для получения записанных файлов необходимо будет направить руководителю ТЦК "мотивированный запрос".

Сами видеорегистраторы будут крепить на униформе уполномоченных представителей ТЦК. Военкомам запрещается разглашать персональные данные лиц, полученных в ходе фото- и видеофиксации, кроме случаев, предусмотренных законом.

Также сотрудникам ТЦК будет запрещено удалять видеозаписи, принудительно выключать запись, а также мешать фото- и видеофиксации.

Записи с бодикамер будет храниться 30 дней с даты загрузки. По фактам потери или повреждения видеорегистратора или карты памяти будет проводиться служебное расследование.

В сентябре Министерство юстиции зарегистрировало соответсвующий приказ Минобороны об утверждении данной инструкции, однако в силу она еще не вступила.

Напомним, стало известно о том, кто из украинцев может получить отсрочку в октябре. Так, мужчины до 25 и более 60 лет, как правило, не подлежат призыву.

Также не подлежат мобилизации лица с инвалидностью I-III степеней и признанные непригодным к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, мобилизация женщин в Украине остается добровольной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сразу 8 категорий мужчин потеряли право на отсрочку. В конце августа Верховная Рада поддержала в целом новый законопроект. Он предусматривает упрощенную процедуру получения отсрочки, а также перечень категорий граждан, потерявших право на нее.