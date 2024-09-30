Две категории военнообязанных автоматически считаются нарушителями: в ТЦК рассказали, кто находится в розыске

Таких людей достаточно много

В Украине продолжается обязательная всеобщая мобилизация и не обновившие свои учетные данные военнообязанные автоматически становятся нарушителями действующего законодательства. Такие люди находятся в розыске и регулярно задерживаются полицией.

В категорию нарушителей входят и те, кто не имеет военно-учетных документов установленного образца. Об этом заявил и.о. замглавы Ивано-Франковского областного ТЦК Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру".

"Имеющие военно-учетные документы неустановленного образца также нарушители. Есть также категория граждан, которые имеют право на отсрочку от службы, но по каким-то причинам не обновили данные. Таких людей много", — заявил Мороз.

По словам военкома, все нарушители действующего законодательства находятся в розыске и ежедневно выявляются. Их передают в руки полиции и привлекают к админответственности.

После обновления и актуализации данных становится понятно — подлежит ли нарушитель призыву и мобилизации. Если результат положительный, то военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию.

Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то он отправляется в учебный центр и в дальнейшем начинает нести службу в определенном подразделении.

"Мы передаем их представителям полиции и их привлекают к админответственности. Далее мы осуществляем все меры по тому, чтобы актуализировать все данные лица, и если он подлежит призыву и мобилизации, то автоматически проходит военно-врачебную комиссию. Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу", — подчеркнул Мороз.

При этом солдат Полтавского городского военкомата Александр Мацько ранее рассказывал о том, что военкомы могут произвести силовое задержание военнообязанного лишь при двух условиях.

Во-первых, человек должен находиться в розыске. Во-вторых, рядом с военкомами должны находиться правоохранители.

"Человек тебя может послать, развернуться и уйти. Мы ничего не можем при этом сделать… Силовое задержание может быть только в том случае, если человек находится в розыске. Тогда да. Если есть рядом сотрудник полиции, то мы совместно задерживаем человека и доставляем его в ТЦК", — подчеркнул Мацько.

Напомним, стало известно о том, кто из украинцев может получить отсрочку в октябре. Так, мужчины до 25 и более 60 лет, как правило, не подлежат призыву.

Также не подлежат мобилизации лица с инвалидностью I-III степеней и признанные непригодным к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, мобилизация женщин в Украине остается добровольной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сразу 8 категорий мужчин потеряли право на отсрочку. В конце августа Верховная Рада поддержала в целом новый законопроект. Он предусматривает упрощенную процедуру получения отсрочки, а также перечень категорий граждан, потерявших право на нее.