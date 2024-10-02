Атака РФ привела к приостановке работы КПП на румынской границе (карта)

Продолжаются стабилизационные мероприятия

В ночь на среду, 2 октября, в Измаиле Одесской области прогремели взрывы. Утром в пункте пропуска "Орловка" временно приостановили пропускные операции из-за последствий российской атаки.

"Сейчас в пункте пропуска "Орловка" осуществляются меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Пропускные операции временно приостановлены до 11:00", —предупредили на Facebook-странице Одесской таможни.

Людей просят учитывать это при планировании поездки. Отмечается, что о возобновлении пропускных операций в пункте пропуска "Орловка" будет уведомлено дополнительно.

Как сообщало "Суспільне", в 3:26 в Воздушных Силах Украины сообщили, что на Измаил двигаются российские "шахеды". Около 3:39 в городе раздались взрывы.

Для справки: КПП "Орловка — Исакча" — это международный пункт пропуска между Украиной и Румынией в населенном пункте Орловка Ренийского района Одесской области. Паромная переправа пропускает через государственную границу грузовой, пассажирский и легковой транспорт. Кроме того, через него возможен переход пешеходов.

Как сообщал "Телеграф", 1 октября в Одессе раздался взрыв. В то время в области была объявлена воздушная тревога.