Что даст россиянам захват Угледара: оценка аналитиков ISW

Город полностью еще не перешел под контроль оккупантов

Россияне прилагают максимум усилий для захвата Угледара, однако даже если город полностью перейдет под их контроль, это вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области.

Такую оценку дают аналитики Американского института изучения войны (ISW). В большинстве своем они основывают свои выводы на том, что Угледар не является особенно важным логистическим узлом. К тому же российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих в Угледар еще до 1 октября, что означает, что они уже имели возможность в определенной степени перекрыть украинское материально-техническое обеспечение на этом участке фронта.

"Угледар также расположен примерно в 30 километрах южнее нынешних основных усилий России на Покровском направлении, поэтому российским войскам придется маневрировать через 30 километров открытой местности, чтобы существенно поддерживать наступательные операции к юго-востоку от Покровска", — пояснили в ISW.

Кроме того, Угледар расположен в 23 километрах южнее автомагистрали H-15, которая тянется между городом Донецк и пограничной территорией Донецкой и Запорожской областей. Однако российским войскам предстоит продвигаться по открытой местности в течение предстоящего сезона распутицы, чтобы добраться до шоссе.

Так называемый "советник главы ДНР" Игорь Кимаковский говорил, что грунтовая дорога, по которой украинские силы могли отойти из Угледара, вскоре станет непригодной для использования из-за грязи. По всей вероятности, российские силы будут сталкиваться с такими же проблемами, если вскоре возобновят механизированные штурмы в этом районе.

Как сообщал "Телеграф", представители 72-й бригады, которая удерживает Угледар, вечером 1 октября заявили, что бои за Угледар продолжаются, а город окончательно захвачен не был. При этом украинские войска не получали приказа на отступление.