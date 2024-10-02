Смена подхода? Новый генсек НАТО не волнуется из-за угрозы от Трампа

Рютте успел похвалить не только Трампа, но и Камалу Харрис

Новый генеральный секретарь Североатлантического Альянса, Марк Рютте, недавно оценивший шансы Украины вступить в НАТО, не обеспокоен перспективой того, что экс-президент Дональд Трамп, негативно настроенный к Альянсу, может вернуться в Белый дом. Рютте считает, что сможет плодотворно работать с любым хозяином Белого дома.

Об этом пишет британское издание The Times. Рютте даже похвалил Трампа, поскольку тот активно принуждал союзников тратить больше на оборону.

"Я смогу работать с обоими. Каким бы ни был результат выборов", – подтвердил он.

Рютте успел похвалить не только Трампа, пытаясь развеять опасения, что Трамп в Белом доме сломает войну в Украине в пользу российских агрессоров. Новый генсек НАТО также сказал, что видит Камалу Харрис как "фантастическую историю" и "высоко уважаемого лидера".

"Я не волнуюсь. Оба понимают, что в конце концов трансатлантические отношения имеют решающее значение не только для Европы", — резюмировал он в разговоре с прессой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о Марке Рютте. В частности, мы выяснили, стоит ли переживать Украине из-за замены Столтенберга бывшим главой нидерландского правительства.