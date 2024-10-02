Украинские военные вышли из Угледара. Какая сейчас ситуация в городе

Город полностью разрушен

Украинское военное руководство приняло решение об отводе подразделений из Угледара. Это решение было обусловлено необходимостью сохранить жизнь военнослужащих и военной техники, а также занять выгодные позиции для дальнейших операций.

Об этом официально сообщило руководство ОСУВ "Хортица". Российские войска, вопреки значительным потерям, продолжали атаки на Угледар. Используя резервы для фланговых ударов, они истощили украинскую оборону, создав угрозу оцеплению города.

Какая ситуация в городе Угледар

До того как ВСУ вышли из Угледара, в городе оставалось 107 гражданских. Они отказались от эвакуации. До 2022 года в Угледаре проживало более 15 тысяч человек.

Более 2 лет город обороняла 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. 24 сентября россияне попытались продвигаться с флангов, а в последние дни стали появляться сообщения о выходе армии РФ на окраины города. Из-за того, что Угледар — небольшой город, держать оборону в нем очень тяжело. Поэтому 1 октября россияне начали закрепляться в разных районах Угледара, хотя ВСУ еще удерживали отдельные позиции.

Фото до и после "освобождения" Угледара:

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что даст россиянам восхищение Угледара. Аналитики ISW дали оценку.