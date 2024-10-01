Как выглядит Угледар сейчас. Фото города, который пытаются захватить россияне

Российская армия превращает Угледар в руины своей артиллерией и авиацией

Ситуация в Угледаре Донецкой области осложняется с каждым днем. Российские войска продолжают ровнять город с землей, используя свою артиллерию и авиацию. Они наносят удары по жилым кварталам и разрушают многоэтажные дома.

О том, как выглядит Угледар после начала полномасштабной войны, рассказывает "Телеграф". Мы также публикуем фото города, сделанные сравнительно недавно.

Одна из таких фотографий опубликована в Instagram фотографов Константина и Влады Либеровых. На кадрах можно увидеть, что от города почти ничего не осталось. Удары российской артиллерии и авиации превратили населенный пункт в руины.

А вот так летом 2024 года Угледар выглядел глазами бойцов 72 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев. Фото опубликованы на их странице в Facebook.

Сейчас Угледар ничем не отличается от других городов востока и юга Украины, куда пришли россияне. Мариуполь, Волноваха, Северодонецк, Лисичанск, Изюм, Балаклея, Херсон также подверглись значительным разрушениям.

До полномасштабного вторжения России в Угледаре проживало 14 822 человек. Из довоенного населения к февралю 2023 года в городе осталось менее 500 человек, а к июлю того же года — менее 100 человек. По данным переписи населения Украины 2001 года, национальный состав в Угледаре выглядел следующим образом:

63,14% — украинцы;

33,05% — русские.

Напомним, ранее "Телеграф" обратился к военным экспертам, чтобы узнать текущую ситуацию и перспективы содержания Угледара. Есть серьезный риск того, что наши войска будут вынуждены отступить от города.