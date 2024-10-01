Угледар окончательно оккупировали? Аналитики сообщили неутешительные новости (карта)

Россияне давно пытались окружить Силы обороны в городе

Российские военные окончательно оккупировали Угледар. В последние недели оккупанты регулярно ровняли город с землей.

Об этом сообщили аналитики DeepState. Там отметили, что россияне публикуют фото и видео со своими флагами, вывешенными во всех уголках города.

"Последние дни обороны нет желания комментировать, все равно ничего не изменится. Честь боровшимся и тем, кого уже нет с нами", — сообщили в DeepState.

Проект также обнародовал карту, на которой вся территория Угледара обозначена оккупированной. В то же время на сайте DeepState часть города обозначена как территория с неопределенным статусом. В то же время официально о захвате Угледара не сообщалось.

Следует отметить, что DeepState утром 1 октября сообщил, что россияне вошли в Угледар с запада и юга. Отмечалось, что оккупанты обнародовали кадры движения своей пехоты в городе.

Лейтенант Вооруженных сил Украины на позывной "Алекс", автор Telegram-канала "Офицер+", прокомментировал ситуацию с Угледаром. По его словам, с городом "произошло то, что произошло".

"Еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Для кого-то может это произошло очень быстро, хочу заметить, что это небольшой город, в несколько раз меньше, чем оккупированная соседняя Павловка, поэтому держать его долго, тем более когда по флангам была п***а, не было возможным. Да и на***ть, если честно, потому что, если всех пацанов класть в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Повторяю, об Угледаре командирам нужно было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", — написал военный.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в случае захвата россиянами Покровска Донецкой области в Украине может возникнуть дефицит угля, который будет необходим для работы соответствующих предприятий. Ведь в Покровске расположена единственная шахта, где добывают коксующиеся угли.