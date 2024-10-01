"Приказа не было": военные рассказали, что происходит в Угледаре

Большая часть города под контролем россиян

Бои за Угледар продолжаются, а город окончательно захвачен не был. При этом украинские войска не получали приказа на отступление.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на свои источники в 72-й бригаде, которая удерживает город. Там отметили, что большая часть города пребывает под контролем оккупантов, но украинские подразделения все еще ведут бои за некоторые участки города.

"Приказа о выходе из города бригада не получала", — сказал источник издания.

До этого командир подразделения БПЛА из 72-й бригады Андрей Назаренко говорил, что во время боев за город россияне потеряли девять бригад. В настоящее время украинским силам там противостоит пять российских бригад.

"Вы должны понимать, что наша бригада стоит, борется, делает все, чтобы держаться. А враг еженедельно приводит новые свежие войска, хорошо обученные, тактически обученные, пытающиеся, несмотря на потери живой силы и техники, получить такой желанный ему Угледар", — сказал он.

По его словам, прорыв россиян быстрым не был, поскольку на захват большей части города у них ушло около шести месяцев. Всего оборона Угледара уже держится более двух лет.

Как сообщалось ранее, информация о полном захвате Угледара была обнародована аналитическим ресурсом DeepState. В то же время военные говорят, что о ситуации в городе было известно уже давно и на данном этапе держать там войска бессмысленно.