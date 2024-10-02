Среди жертв есть и дети: 120 человек обвинили рэпера P. Diddy в сексуальном насилии

В преступлениях начали подозревать и близких к нему знаменитостей

В мире разгорелся скандал вокруг американского рэпера Шона Комбса, которого в основном знают как P. Diddy. Артиста обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, перевозки для проституции и рэкета. В скандале также фигурируют имена мировых знаменитостей.

60 мужчин и 60 женщин обвиняют рэпера в сексуальном насилии. Об этом заявил адвокат Тони Базби, чья фирма представляет потерпевших. Его слова приводит издание Los Angeles Times.

Случаи насилия охватывают период с 1991 года. Адвокат уточнил, что пострадавшие хотели сделать карьеру в музыке и на ТВ, за помощью они обращались к рэперу. По словам Базби, самой молодой жертвой стал 9-летний мальчик, переживший насилие со стороны Diddy и других людей, когда проходил прослушивание в Bad Boy Records в Нью-Йорке. Был и другой случай — 15-летний музыкант приходил на встречу с Diddy с единственным условием: они должны были увидеться без родителей мальчика.

Жертвы рассказали Базби о том, что им давали напиток, к которому, по их мнению, были подмешаны вещества. "Только что напиток начинает действовать, преступники совершают всевозможные сексуальные действия с жертвой, многократно передавая его или ее по кругу, пока другие люди смотрят и наслаждаются шоу", — говорит Базби.

Шон Diddy Комбс был арестован 17 сентября в Нью-Йорке. Его подозревают в торговле людьми, сексуальном насилии и рэкете. Вслед за рэпером в преступлениях начали подозревать и близких к нему знаменитостей Бейонсе и Jay-Z. По мнению пользователей в сети, музыканты причастны к смерти звезд Aaliyah, Left Eye и Майкла Джексона. Впрочем, веских доказательств в пользу этих версий нет.

Сетью распространяется множество теорий о том, кто посещал "белые вечеринки" P. Diddy, кто из известных людей стали соучастниками, или же наоборот — жертвами рэпера.

Среди вероятных жертв называют Джастина Бибера, которого частично продвигал и P. Diddy, Ашера, который был протеже продюсера и некоторое время жил с ним. Причисляют к вероятно пострадавшим и Леонардо Ди Каприо, а среди вероятных соучастников звучат имена Джей Зи, Бейонсе и Дженнифер Лопес.

Стоит добавить, что ранее "Телеграф" писал, что Шон Комбс находится в Метрополитенском центре заключения в Бруклине, Нью-Йорк, уже почти две недели. Сначала за ним наблюдали из-за риска самоубийства, поскольку его психическое состояние после ареста было неизвестно. Затем источник в правоохранительных органах сообщил, что рэппер "сосредоточен и очень сильный". Он якобы "концентрируется на своей защите и готовится в суд".