Дальнобойные беспилотники и ракеты отличаются нагрузкой, скоростью и назначением

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

У Украины есть ударные беспилотники, реактивные дроны и крылатые ракеты, способные атаковать на дальних расстояниях. Среди средств, которые применили против Крымского моста – Dovbush, FP-1, "Паляница", "Фламинго" и "Нептун" и многие другие.

Характеристики этих разработок изучил "Телеграф". В подборку также вошли "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута" и Ан-197.

От засекреченной "Вендеты" до Da Vinci

"Вендетта" (Vendetta) – украинский ударный беспилотник, который относят к средствам поражения средней дальности. По данным "Украинской правды" от 8 июля 2026 года, он входит в пятерку самых распространенных и сравнительно недорогих украинских дронов этой категории. В том же списке – Darts, Baton, Blyskavka и Hornet.

Эти беспилотники используют для ударов на расстоянии примерно 20, 50 и 70 км. Однако издание не приводит характеристики Vendetta отдельно. Поэтому точную дальность этой модели, массу боевой части и тип двигателя назвать нельзя.

Da Vinci – украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В конце 2023 года такой аппарат приобрели для нужд Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Согласно технической документации, беспилотник оснащен бензиновым двигателем 3W 170xiB2, топливным баком объемом 20 литров, карбоновым пропеллером и автопилотом. В комплект также входят навигационная GNSS-антенна и радиомодуль RFDesign 868x.

У аппарата фюзеляж, монокрыло и трехколесное шасси. Открытая документация не указывает дальность полета, скорость и массу полезной нагрузки. Нет и достаточных оснований утверждать, что конкретная закупленная версия предназначена именно для ударов по наземным целям.

Существование беспилотника Da Vinci подтверждают документы закупок Prozorro

Читайте также: В России рассказали детали атаки на Крымский мост. Восхищаются "нереальным таймингом"

Ан-197 "Лютый" также фигурирует в перечне вооружений, однако достоверных открытых технических сведений об этой разработке пока недостаточно. Не подтверждены ни производитель, ни конструкция, ни дальность полета, ни боевая нагрузка. Пока корректно упоминать Ан-197 как заявленную модель, не приписывая ей конкретных характеристик.

В статье "Лютый" упомянут как модель без подтверждённых открытых характеристик

Реактивные ракеты-дроны: "Рута" и "Паляниця"

"Рута" (Ruta) – разработка компании Destinus для ударных и разведывательных задач. О поставках аппаратов украинским военным сообщали в 2024 году. По данным президента Украины, дальность достигает 300 км; в открытых публикациях указывают боевую нагрузку до 150 кг. Реактивный двигатель обеспечивает крейсерский полет. В ноябре 2025 года сообщалось, что с помощью Ruta поразили морскую платформу на расстоянии более 250 км.

Компания Destinus разрабатывает "Руту" для ударных и разведывательных задач

О первом боевом применении "Паляници" президент Украины Владимир Зеленский сообщил в августе 2024 года. После презентации аппарата на выставке вооружений в Польше опубликовали его характеристики: дальность до 650 км, масса около 320 кг, боевая часть около 100 кг, скорость до 900 км/ч. Высота полета – от 15 до 500 м. Сначала аппарат разгоняет твердотопливный ускоритель, затем включается турбореактивный двигатель.

Дальнобойные дроны: Dovbush, "Січень", MICH 2000 и FP-1

FP-1 производит украинская компания Fire Point. Это ударный беспилотник самолетной схемы для дальних атак по стационарным объектам. Заявленная дальность – до 1600 км, масса боевой части – 120 кг. FP-1 впервые применили в 2025 году.

Для некоторых украинских беспилотников открытые источники не раскрывают точные характеристики

MICH 2000 внешне напоминает Shahed-136, но имеет собственные конструктивные особенности. Заявленная дальность – до 2000 км, боевая нагрузка – от 25 до 60 кг. Предусмотрено восемь вариантов исполнения с разными системами связи и наведения. В августе 2026 года сообщалось, что аппараты MICH применяло подразделение Центра специальных операций "Альфа" СБУ, а значительную часть компонентов локализовали в Украине.

MICH 2000 выпускают в восьми вариантах с разными системами связи и наведения

Dovbush T40 – многофункциональный беспилотник для глубинной разведки, корректировки огня и ударов. Минобороны Украины сообщило о кодификации комплекса. Размах его крыльев составляет почти 5 м, продолжительность полета – более суток, а дальности хватает, чтобы достичь объектов за Уралом и в Сибири. Аппарат может атаковать как дрон-камикадзе или сбрасывать боеприпасы. Ведомство заявляет о его устойчивости к РЭБ.

Кодифицированный комплекс "Довбуш T40" предназначен для разведки, корректировки огня и ударов

"Січень" – беспилотник самолетного типа для поражения удаленных целей. Опубликованные характеристики указывают на дальность до 1400 км и боевую часть массой до 40 кг. В открытых оценках максимальную скорость называют около 200 км/ч.

Для ряда украинских беспилотников открытые источники не раскрывают дальность и боевую нагрузку

Крылатые ракеты: FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун"

FP-5 "Фламинго" – крылатая ракета наземного базирования, которую производит компания Fire Point. Серийное производство началось в 2025 году. Технический директор компании Ирина Терех называла дальность до 3000 км и массу боевой части 1150 кг. Двигатель расположен над фюзеляжем. В открытых публикациях скорость оценивают примерно в 900 км/ч.

Для FP-5 "Фламинго" заявлена дальность до 3000 километров

Р-360 "Нептун" изначально создавали как противокорабельную ракету. Базовая версия летит на расстояние до 300 км, оснащена боевой частью массой около 150 кг и активной радиолокационной головкой самонаведения. Комплекс приняли на вооружение в августе 2020 года. "Нептуны" применили против российского крейсера "Москва", затонувшего в апреле 2022 года.

"Нептун" изначально создавали как противокорабельную ракету

Позже появилась модификация для поражения наземных целей – "Длинный Нептун". В марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ее испытаниях и боевом применении.

"Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров", – заявил Владимир Зеленский.

Какими средствами уже поражали Крымский мост

В известных операциях против моста взрывчатку доставляли разными способами. 8 октября 2022 года взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. В ночь на 17 июля 2023 года по мосту ударили морские надводные дроны "Морской малюк".

О третьей операции сообщила СБУ: ее агенты заминировали опоры моста под водой. По заявлению службы, мощность заряда составила 1100 кг в тротиловом эквиваленте, а подводные конструкции получили сильные повреждения на уровне дна.

"Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно учитывая, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск", – заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Как сообщал "Телеграф", после удара по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября Россия потеряла прямое автомобильное и железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом. Последствия удара военный эксперт Андрей Рыженко оценил так: разрушение переправы или длительный вывод ее из строя грозит России военными и репутационными последствиями.