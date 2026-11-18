Главная особенность заключается в возможности направлять тепло из одного помещения в другое

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Во время отключений электроэнергии украинцы придумывают альтернативные способы, как сохранить тепло в доме. Один из таких лайфхаков связан с автономный воздушным отопителем, так называемым дизельным феном (автономка). Зачастую такие устройства используют для обогрева автомобилей, гаражей, палаток и небольших помещений.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети TikTok. Автор ролика показала, необычную конструкцию, с помощью которой можно подавать теплый воздух из одного помещения в другое. Для этого нужна компактная отопительная установка, металлический гибкий воздуховод и специально подготовленное отверстие в двери.

Основная часть отопительной системы находится в другом помещении. К ней подключен металлический воздуховод, который выходит з передней части установки, изгибается и направляется к двери. Через него в помещение поступает теплый воздух.

Гибкая конструкция дает возможность направить трубу в ту сторону, где необходимо обеспечить обогрев.

Особенно интересно решение с дверью. В ее нижней части вместо обычной вставки установлена плита OSB, в которой сделано круглое отверстие под металлический воздуховод. Именно через него труба попадает в комнату и рассеивает тепло.

Принцип работы дизельного воздушного обогревателя. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

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