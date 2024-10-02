Серед жертв є і діти: 120 людей звинуватили репера P. Diddy у сексуальному насиллі

У злочинах почали підозрювати й близьких до нього знаменитостей

У світі розгорівся скандал довкола американського репера Шона Комбса, якого здебільшого знають як P. Diddy. Артиста звинувачують у сексуальному насиллі, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, перевезення для проституції та рекету. У скандалі також фігурують імена світових знаменитостей.

60 чоловіків та 60 жінок звинувачують репера у сексуальному насильстві. Про це заявив адвокат Тоні Базбі, чия фірма представляє потерпілих. Його слова наводить видання Los Angeles Times.

Випадки насильства охоплюють період із 1991 року. Адвокат уточнив, що постраждалі хотіли зробити кар'єру в музиці та на ТБ, за допомогою вони зверталися до репера. За словами Базбі, наймолодшою ​​жертвою став 9-річний хлопчик, який пережив насильство з боку Diddy та інших людей, коли проходив прослуховування у Bad Boy Records у Нью-Йорку. Був і інший випадок — 15-річний музикант приходив на зустріч із Diddy з єдиною умовою: вони мали побачитися без батьків хлопчика.

Жертви розповіли Базбі про те, що їм давали напій, до якого, на їхню думку, було підмішано речовини. "Щойно напій починає діяти, злочинці роблять всілякі сексуальні дії з жертвою, багаторазово передаючи його або її по колу, поки інші люди дивляться і насолоджуються шоу", — каже Базбі.

Шона Diddy Комбса заарештували 17 вересня у Нью-Йорку. Його підозрюють у торгівлі людьми, сексуалізованому насильстві та рекеті. Слідом за репером у злочинах почали підозрювати і близьких до нього знаменитостей — Бейонсе та Jay-Z. На думку користувачів у мережі, музиканти причетні до смерті зірок Aaliyah, Left Eye та Майкла Джексона. Втім, вагомих доказів на користь цих версій немає.

Мережею шириться безліч теорій про те, хто відвідував "білі вечірки" P. Diddy, хто з відомих людей стали співучасниками, або ж навпаки — жертвами репера.

Серед ймовірних жертв називають Джастіна Бібера, якого частково просував і P. Diddy, Ашера, який був протеже продюсера та певний час жив із ним. Зараховують до ймовірно постраждалих і Леонардо Ді Капріо, а серед імовірних співучасників звучать імена Джей Зі, Бейонсе та Дженніфер Лопес.

Варто додати, раніше "Телеграф" писав, що Шон Комбс перебуває у Метрополітенському центрі ув'язнення у Брукліні, Нью-Йорк, вже майже два тижні. Спочатку за ним наглядали через ризик самогубства, оскільки його психічний стан після арешту був невідомий. Потім джерело у правоохоронних органах повідомило, що репер "зосереджений і дуже сильний". Він нібито "концентрується на своєму захисті та готується до суду".