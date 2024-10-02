"Дороже, чем в Израиле": сколько Умань зарабатывает на хасидах (видео)

Цены на услуги поражают

В Умань на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) по состоянию на утро среды, 2 октября, прибыло более 30 тысяч хасидов. Город от прибытия паломников ожидает 17 млн грн поступлений в бюджет.

"Телеграф" разобрался, сколько город зарабатывает на хасидах. Данные использовались из материалов Новости.LIVE.

Журналист издания пообщался с паломником. Тот рассказал, что в этом году он заплатил ориентировочно 290 долларов (11 963 грн) за койко-место в Умани на праздновании Рош ха-Шана. Эту стоимость он заплатил за 6 дней. Говорит: цены в Украине выше израильских. Однако хасиды верят в то, что все израсходованные средства им вернутся. По их словам, все эти дни они будут праздновать танцы и песни.

Продавец сим-карт и мобильных телефонов из Умани говорит, что в этом году в город прибыло меньше хасидов. Среди товаров у него преимущественно покупают "семерки", которые стоят 10-15 долларов (618 грн).

За фонарики продавцы просят от 10 до 35 долларов (1443 грн), часы – 25-30 (1237 грн). Стоимость детских игрушек колеблется в среднем от 10 до 60 долларов (2470 грн.).

А вот продавщице овощей и фруктов отказались рассказывать, по какой цене продают свои товары. В некоторых магазинах товары продают и по гривне.

Житель Умани, занимающийся заселением и логистическими услугами для хасидов, рассказал, что снимать квартиру в зоне паломничества в Умани стоит от 200 до 400 долларов (16 500 грн), стоимость такси по городу — 10-20 долларов (825 грн), за городом. 40-50 долларов (2062 грн). Стоимость перевозки багажа обойдется в такую же сумму.

Мужчина признается: хасиды любят алкоголь, который в зону паломничества провозить запрещено, однако знают об обходных путях. В частности, сегодня пытались провезти водку в бутылках из-под минеральной воды. Правоохранители заметили это и конфисковали.

В то же время, по его словам, жители Умани не любят хасидов. Лояльно относятся зарабатывающие на них. Цены на услуги в городе несколько завышены. Один из паломников пожаловался украинцу, что в Нью-Йорке он платит за такси столько же, сколько в Умани.

Паломник, живущий в Умани, посетовал, что стоимость товаров во время празднования Рош ха-Шана подскочила в несколько раз.

"Цены неадекватны, их поднимают в 10 раз выше, чем в обычный день", — сказал он.

Заммэра Умани Олег Ганич в комментарии Новости.LIVE рассказал, что в этом году должно быть 1 7 млн грн поступлений в бюджет города. В прошлом году эта сумма была около 18 млн. грн. Поступают эти средства, в частности, за счет туристического сбора, который платят хасиды.

Он пояснил, что платить этот сбор паломники могут как онлайн, так и офлайн. Также за них его могут официально оплачивать гостиницы. Стоимость одного дня пребывания хасида в Умани сейчас – 350 грн.

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