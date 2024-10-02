"Дорожче, ніж в Ізраїлі": скільки Умань заробляє на хасидах (відео)

Ціни на послуги вражають

В Умань на святкування Рош ха-Шана (іудейського Нового року) станом на ранок середи, 2 жовтня, прибуло понад 30 тисяч хасидів. Місто від прибуття паломників очікує 17 млн грн надходжень до бюджету.

"Телеграф" розібрався, скільки місто заробляє на хасидах. Дані використовувались з матеріалів Новини.LIVE.

Журналіст видання поспілкувався з паломником. Той розповів, що цьогоріч він заплатив орієнтовно 290 доларів (11 963 грн) за ліжко-місце в Умані на святкуванні Рош га-Шана. Цю вартість він заплатив за 6 днів перебування. Каже: ціни в Україні вищі за ізраїльські. Однак хасиди вірять у те, що всі витрачені кошти їм повернуться. За їхніми словами, усі ці дні вони святкуватимуть з танцями та піснями.

Продавець сім-карт та мобільних телефонів з Умані каже, що цьогоріч до міста прибуло менше хасидів. Серед товарів у нього переважно купують "сімки", які коштують 10-15 доларів (618 грн).

За ліхтарики продавці просять від 10 до 35 доларів (1443 грн), годинники — 25-30 (1237 грн). Вартість дитячих іграшок коливається в середньому від 10 до 60 доларів (2470 грн).

А ось продавчині овочів та фруктів відмовилися розповідати, за яку ціну продають свої товари. У деяких магазинах товари продають і за гривні.

Житель Умані, який займається заселенням та логістичними послугами для хасидів розповів, що винаймати квартиру в зоні паломництва в Умані коштує від 200 до 400 доларів (16 500 грн), вартість таксі по місту — 10-20 доларів (825 грн), за містом — 40-50 доларів (2062 грн). Вартість перевезення багажу обійдеться в таку ж саму суму.

Чоловік зізнається: хасиди люблять алкоголь, який у зону паломництва провозити заборонено, однак вони знають про обхідні шляхи. Зокрема, сьогодні намагалися провезти горілку у пляшках з-під мінеральної води. Правоохоронці помітили це і конфіскували.

Водночас за його словами, уманчани не люблять хасидів. Лояльно ставляться ті, хто заробляють на них. Ціни на послуги в місті дещо завищені. Один із паломників поскаржився українцю, що в Нью-Йорку він платить за таксі стільки ж, як в Умані.

Паломник, який живе в Умані, поскаржився, що вартість товарів під час святкування Рош га-Шана підскочили в кілька разів.

"Ціни неадекватні, їх підіймають в 10 разів вище ніж у звичайний день", — сказав він.

Заступник мера Умані Олег Ганіч в коментарі Новини.LIVE розповів, що цього року має бути 17 млн грн надходжень до бюджету міста. Минулого року ця сума була близько 18 млн грн. Надходять ці кошти, зокрема, коштом туристичного збору, який сплачують хасиди.

Він пояснив, що сплачувати цей збір паломники можуть як онлайн, так і офлайн. Також за них його можуть офіційно оплачувати готелі. Вартість одного дня перебування хасида в Умані зараз — 350 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, як хасиди готуються до молитви.