Часть территорий Украины останется в оккупации? В Чехии объяснили слова Петра Павла

В Праге считают, что любое перемирие в Украине приведет лишь к новой войне

В Чехии поспешили исправить недопонимание между Прагой и Киевом. Оно возникло после того, как президент страны Петр Павел допустил, что часть украинской территории может оказаться в длительной оккупации.

Заместитель главы МИД Чехии Ян Мариан отметил, что Прага все еще стоит на украинской стороне. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Президент Павел – большой сторонник Украины, и он также очень активен в продвижении украинской формулы мира. Как бывший генерал и солдат, я думаю, он очень откровенен в своей военной оценке ситуации", — сказал Мариан.

Он отметил, что лишь Украина может решать на каких условиях завершать войну, однако подчеркнул, что любое прекращение огня будет временным. По его словам, мир это уже видел в 2014-15 годах, когда подписывались Минские соглашения.

"Президент Павел может быть прав, что могут быть определенные временно оккупированные территории, но это не меняет нашего подхода", — добавил Мариан.

Как сообщалось, чешский президент недавно говорил, что наиболее вероятным исходом войны будет то, что часть украинской территории окажется под оккупацией, которая может продлиться многие годы. Он выразил мнение, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь своих целей на поле боя, а потому "необходимо быть реалистом".

В МИД Украины после этого сообщили, что в вопросах завершения войны не может быть временных решений, поскольку они лишь отсрочат новую войну. Поэтому восстановление территориальной целостности является главным условием для завершения боевых действий.

Как сообщалось ранее, 29 сентября президент США Джо Байден впервые с начала российского вторжения заявил, что Украина победит в войне против российских захватчиков.