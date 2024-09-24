"И это победа?": президент Чехии озвучил свой сценарий завершения войны в Украине

По мнению президента Чехии, Украина не победит Россию, если потеряет в войне половину своего населения

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на упреки в свой адрес после слов о том, что часть Украины может быть оккупирована Россией, а украинцам придется "смириться с новой реальностью". В разговоре с журналистами в Нью-Йорке он заявил, что ничего подобного не говорил.

Об этом сообщает CTK. На слова чешского президента отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там заявили, что не может быть никаких "половинчатых решений", когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливого возмездия за преступления России.

Павел заявил, что он никогда не ставил под сомнение необходимость поддержки территориальной целостности Украины. Однако победу в войне с Россией невозможно достичь, если половина украинского населения погибнет.

По словам президента, надежда на то, что война может закончиться однозначной победой Украины через несколько недель, а то и месяцев, может быть очень опасной для всех. Он добавил, что этот вопрос нужно рассматривать в рамках того, что реально возможно в данный момент.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Министерство обороны Чехии признало, что некоторые боеприпасы для Украины могут быть некачественными. Глава ведомства заявила, что среди закупленных снарядов могут встречаться проблемные образцы.

Также мы сообщали, что в Кремле заявили о "готовности ознакомиться с планом Зеленского", хотя серьезно пока его там не воспринимают.