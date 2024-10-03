Частина територій України залишиться в окупації? У Чехії пояснили слова Петра Павела

У Празі вважають, що будь-яке перемир’я в Україні призведе лише до нової війни

У Чехії поспішили виправити непорозуміння між Прагою та Києвом. Воно виникло після того, як президент країни Петр Павел припустив, що частина української території може опинитися у тривалій окупації.

Заступник глави МЗС Чехії Ян Маріан зазначив, що Прага все ще стоїть на українській стороні. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

"Президент Павел – великий прихильник України, і він також дуже активний у просуванні української формули світу. Як колишній генерал і солдат, я думаю, він дуже відвертий у своїй військовій оцінці ситуації", — сказав Маріан.

Він зазначив, що лише Україна може вирішувати на яких умовах завершувати війну, проте наголосив, що будь-яке припинення вогню буде тимчасовим. За його словами, це вже бачив світ у 2014-15 роках, коли підписувалися Мінські угоди.

"Президент Павел може мати рацію, що можуть бути певні тимчасово окуповані території, але це не змінює нашого підходу", — додав Маріан.

Як повідомлялося, чеський президент нещодавно говорив, що найвірогіднішим результатом війни буде те, що частина української території опиниться під окупацією, яка може тривати багато років. Він висловив думку, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягти своєї мети на полі бою, а тому "необхідно бути реалістом".

У МЗС України після цього повідомили, що у питаннях завершення війни не може бути тимчасових рішень, оскільки вони лише відстрочать нову війну. Тому відновлення територіальної цілісності є основною умовою для завершення бойових дій.

Як повідомлялося раніше, 29 вересня президент США Джо Байден уперше з початку російського вторгнення заявив, що Україна переможе у війні проти російських загарбників.