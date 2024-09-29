Байден настроился на победу Украины: опубликовал важное послание

В США ранее не говорили об украинской победе настолько прямо

Президент США Джо Байден впервые прямо сказал, что Украина победит в войне. Он добавил, что его страна при этом будет стоять рядом.

Об этом он написал в своем профиле в соцсети X. Также он прикрепил к сообщению видео с кадрами встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Украина победит в этой войне. И США будут стоять рядом с нею на каждом шагу на этом пути", — написал он.

В прикрепленном ролике Байден говорит о том, что ознакомился с планом победы, который ему показал Зеленский, а также объявил о новом пакете помощи на 2,8 миллиарда долларов. Кроме того, президент США добавил, что его страна будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе на ее пути в ЕС и НАТО.

"Мы стоим с Украиной сейчас и в будущем", — добавил Байден.

Стоит отметить, что в официальных публичных сообщениях руководства США слово "победа" ("win") впервые обнаружили в объявлении Пентагона от 26 сентября. Тогда оно засветилось в анонсе нового пакета помощи на 375 миллионов долларов. В других случаях американские чиновники предпочитали использовать слово "prevail" ("преодолевать", "взять верх") или же и вовсе говорить о поддержке "сколько понадобится".