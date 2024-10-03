Столица готова к зиме? В Киевсовете рассказали, что уже сделано

В этом году Киев значительно лучше подготовлен к зимнему периоду

В Киеве в ряде котельных и объектов жизнеобеспечения были установлены крупные дизельные генераторы. Они должны обеспечить работу этих объектов даже при исчезновении электроэнергии.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил депутат Киевского городского совета Тарас Козак. По его словам, столица в этом году значительно лучше подготовлена к зимнему периоду.

"В этом году мы готовы лучше. Потому что уже много интересных решений внедрено. Также распределена энергогенерация, приобретает больший масштаб. Большие дизельные генераторы поставлены для того, чтобы поддерживать котельные, поддерживать эти объекты жизнеобеспечения даже если исчезает ток в сети", — сказал депутат.

Кроме обеспечения домов киевлян теплом, особое внимание уделили обеспечению работы систем водоснабжения и водоотведения.

"Это такие вещи, если они сломаются... Низкая температура, там все замерзает... Город просто может обезлюдеть, потому что не работает водоснабжение и канализация. Город просто станет нежизнеспособным", — подчеркнул Козак.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Харьков ждет самая сложная зима. Такое заявление сделал мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в условиях постоянной угрозы со стороны российских войск 1,2 млн человек нужно обеспечить водой, электроэнергией и теплом.