Столиця готова до зими? У Київраді розповіли, що вже зроблено

Цьогоріч Київ значно краще підготовлений до зимового періоду

У Києві в низці котелень та об’єктів життєзабезпечення були встановлені великі дизельні генератори. Вони мають забезпечити роботу цих об’єктів навіть у разі зникнення електроенергії.

Про це в етері День.LIVE повідомив депутат Київської міської ради Тарас Козак. За його словами, цьогоріч столиця значно краще підготовлена до зимового періоду.

"Цього року ми готові краще. Тому що вже багато цікавих рішень впроваджено. Також розподілена енергогенерація, набуває більшого масштабу. Великі дизельні генератори поставлені для того, щоб підтримувати котельні, підтримувати ці об’єкти життєзабезпечення навіть якщо зникає струм у мережі", — мовив депутат.

Окрім забезпечення осель киян теплом, особливу увагу приділили забезпеченню роботи систем водопостачання та водовідведення.

"Це такі речі, якщо вони зламаються… Низька температура, там все замерзає… Місто просто може знелюдніти, бо не працює водопостачання і каналізація. Місто просто стане нежиттєздатним", — наголосив Козак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Харків чекає найскладніша зима. Таку заяву зробив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, в умовах постійної загрози з боку російських військ, 1,2 млн людей потрібно забезпечити водою, електроенергією та теплом.