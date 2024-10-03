Снова хотели атаковать Киев? Украиной распространялась воздушная тревога

Была угроза удара баллистикой

В четверг, 3 октября, в столице Украины снова объявили днем воздушную тревогу. Для Киева была угроза применения баллистического вооружения.

Как писали мониторинговые чаты, фиксировалась скоростная цель на Киев через Черниговщину.

14:13 — мониторы написали, что появился БПЛA в направлении Киева или области через Полтавщину.

13:54 — отбой тревоги для Киева и ряда областей, кроме Полтавщины, Сумщины и Черниговщины. Там еще есть угроза атаки БПЛА.

13:42 — фиксируется БПЛА в направлении Сумщины, тревога объявлена ​​в северо-восточных областях.

13:40 — мониторы написали, что в настоящее время ракета в направлении Киева не фиксируется. Однако в укрытии следует находиться до отбоя.

"Скоростная цель на Сумщину и Киевщину в направлении Черниговщины. Находитесь в укрытиях!" — написали Воздушные силы Украины (ВС).

Напомним, что в ночь на 3 октября российские оккупанты пытались атаковать Киев ударными беспилотниками, киевляне могли слышать взрывы. Несмотря на все попытки прорвать противовоздушную оборону столицы, россиянам это не удалось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 3 октября россияне ударили по Харькову КАБами и наш корреспондент уже побывал на месте происшествия. Ян Доброносов показал, что там происходит в это утро. На кадрах видно, что дом получил серьезные повреждения. По словам жительницы дома, громкого звука во время прилета не было, поэтому некоторые сразу предположили, что это ударная волна.