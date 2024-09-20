Терехов заявил, что Харьков ждет самая сложная зима

Город готовится к сверхтяжелому зимнему периоду

Харьков, второй по величине город Украины, готовится к тяжелейшей зиме и отопительному сезону за всю свою историю. В условиях постоянной угрозы со стороны российских войск 1,2 млн человек нужно обеспечить водой, электроэнергией и теплом.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала ICTV рассказал, как городские власти и коммунальщики работают над подготовкой инфраструктуры. Масштабы работ, по его словам, огромны.

Как готовят Харьков к зиме

"Мы должны обеспечить водо- и теплоснабжение, создать дифференцированную систему. Многое уже сделано, но еще больше работы впереди", — подчеркнул мэр.

Особое внимание городские власти уделяют защите критической инфраструктуры. По словам Терехова, есть понимание коварства россиян, пытающихся разрушить систему жизнеобеспечения города. Российские войска регулярно наносят удары по энергообъектам и коммунальной инфраструктуре, пытаясь оставить харьковчан без света, тепла и воды.

Для противодействия этим угрозам в Харькове вводятся инновационные решения. В частности, власти устанавливают блочно-модульные котельные для обслуживания отдельных микрорайонов. Это позволит обеспечить теплом жилые кварталы даже в случае повреждения центральных тепловых магистралей.

Кроме того, в городе монтируют когенерационные установки и газовые турбины. Эти меры направлены на компенсацию отсутствия собственного поколения электричества в Харькове. В настоящее время город получает электроэнергию из других областей Украины.

Ранее "Телеграф" также писал, сколько людей до сих пор находится в Харькове, и нужно ли эвакуироваться. Рекомендации предоставил мэр города Терехов.