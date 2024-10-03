Киев снова задыхается: в некоторых районах высокий уровень загрязнения воздуха (карта)

Самый высокий показатель достиг индекса 89

В четверг, 3 октября, в Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. Во всех районах столицы наблюдается повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. По данным стационарных пунктов мониторинга, уровень загрязненности воздуха в нескольких районах достиг высоких показателей.

Индексы загрязнения:

проспект Европейского Союза, 64-Г – общий индекс качества воздуха – 85 (высокий уровень загрязненности)

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха – 89 (высокий уровень)

ул. Туровская, 28 – индекс качества 82 (высокий уровень загрязненности)

проспект Берестейский, 97 – индекс качества 85 (высокий уровень загрязненности).

ул. Китаевская, 22 – индекс качества 76 (высокий уровень загрязненности).

ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 86 (высокий уровень).

ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 81 (высокий уровень).

В КГВА отмечают, что общий индекс качества воздуха (CAQI) формируется автоматически на основе нескольких показателей загрязнения: чем ниже индекс, тем чище воздух.

Карта качества воздуха

При высоком уровне загрязненности медики советуют:

не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

отказаться от физической активности на открытом воздухе;

пить много воды.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях Киев накрыла пылевая буря. Столичные паблики публиковали фото и видео, на которых можно увидеть, как пылевое облако затянуло небо. Сквозь него почти не просматривается солнце.