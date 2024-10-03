В ПАСЕ впервые отдельно упомянули о пленных украинских журналистах: среди них и наша коллега
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Некоторые медийщики находятся в плену уже почти 10 лет
В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы упомянули о плененных Россией украинских журналистах. Среди них упоминается и наша коллега, бывшая журналистка "Телеграфа" Ирина Левченко.
Как сообщил Институт массовой информации, 2 октября ПАСЕ приняла резолюцию "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские в заключении в результате агрессии Российской Федерации против Украины". Впервые резолюция содержит отдельное упоминание о пленных журналистах.
В ПАСЕ подчеркнули, что 30 украинских гражданских журналистов и медийщиков остаются незаконно удерживаемыми Россией в ужасающих условиях. Ассамблея призвала к постоянному международному давлению на РФ с целью освобождения задержанных журналистов и предоставления немедленного доступа независимым международным органам для проверки условий, в которых эти журналисты содержатся.
Член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук подчеркнула, что некоторые из этих журналистов находятся в незаконном заключении с 2014 года. Сейчас в плену РФ находятся 30 украинских медийщиков:
- Ирина Данилович;
- Владислав Есипенко;
- Виктория Рощина;
- Дмитрий Хилюк;
- Ирина Левченко;
- Александр Малышев;
- Георгий Левченко;
- Максим Рупчев;
- Яна Суворова;
- Марк Калиуш;
- Константин Зиновкин;
- Алексей Бессарабов;
- Дмитрий Штыбликов;
- Сейран Салиев;
- Марлен Асанов;
- Тимур Ибрагимов;
- Сервер Мустафаев;
- Осман Арифмеметов;
- Рэмзи Бекиров;
- Руслан Сулейманов;
- Рустем Шейхалиев;
- Амет Сулейманов;
- Асан Ахтемов;
- Вилен Темерьянов;
- Эрнест Аметов;
- Анастасия Глуховская;
- Рустем Османом;
- Азиз Азизов;
- Владислав Гершон;
- Евгений Ильченко.
Напомним, 6 мая 2023 года при неизвестных до сих пор обстоятельствах в Мелитополе исчезла бывшая журналистка "Телеграфа" Ирина Левченко. До полномасштабной войны на страницах издания она рассказывала прекрасные истории об уникальных людях со всей Украины и мира, делилась интересными событиями из Запорожского региона и не обходила стороной общественные проблемы.