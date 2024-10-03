В ПАСЕ впервые отдельно упомянули о пленных украинских журналистах: среди них и наша коллега

Некоторые медийщики находятся в плену уже почти 10 лет

В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы упомянули о плененных Россией украинских журналистах. Среди них упоминается и наша коллега, бывшая журналистка "Телеграфа" Ирина Левченко.

Как сообщил Институт массовой информации, 2 октября ПАСЕ приняла резолюцию "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские в заключении в результате агрессии Российской Федерации против Украины". Впервые резолюция содержит отдельное упоминание о пленных журналистах.

В ПАСЕ подчеркнули, что 30 украинских гражданских журналистов и медийщиков остаются незаконно удерживаемыми Россией в ужасающих условиях. Ассамблея призвала к постоянному международному давлению на РФ с целью освобождения задержанных журналистов и предоставления немедленного доступа независимым международным органам для проверки условий, в которых эти журналисты содержатся.

Член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук подчеркнула, что некоторые из этих журналистов находятся в незаконном заключении с 2014 года. Сейчас в плену РФ находятся 30 украинских медийщиков:

Ирина Данилович;

Владислав Есипенко;

Виктория Рощина;

Дмитрий Хилюк;

Ирина Левченко;

Александр Малышев;

Георгий Левченко;

Максим Рупчев;

Яна Суворова;

Марк Калиуш;

Константин Зиновкин;

Алексей Бессарабов;

Дмитрий Штыбликов;

Сейран Салиев;

Марлен Асанов;

Тимур Ибрагимов;

Сервер Мустафаев;

Осман Арифмеметов;

Рэмзи Бекиров;

Руслан Сулейманов;

Рустем Шейхалиев;

Амет Сулейманов;

Асан Ахтемов;

Вилен Темерьянов;

Эрнест Аметов;

Анастасия Глуховская;

Рустем Османом;

Азиз Азизов;

Владислав Гершон;

Евгений Ильченко.

Напомним, 6 мая 2023 года при неизвестных до сих пор обстоятельствах в Мелитополе исчезла бывшая журналистка "Телеграфа" Ирина Левченко. До полномасштабной войны на страницах издания она рассказывала прекрасные истории об уникальных людях со всей Украины и мира, делилась интересными событиями из Запорожского региона и не обходила стороной общественные проблемы.