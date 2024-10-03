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В ПАСЕ впервые отдельно упомянули о пленных украинских журналистах: среди них и наша коллега

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Тюрьма Новость обновлена 03 октября 2024, 18:19
Тюрьма. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторые медийщики находятся в плену уже почти 10 лет

В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы упомянули о плененных Россией украинских журналистах. Среди них упоминается и наша коллега, бывшая журналистка "Телеграфа" Ирина Левченко.

Как сообщил Институт массовой информации, 2 октября ПАСЕ приняла резолюцию "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские в заключении в результате агрессии Российской Федерации против Украины". Впервые резолюция содержит отдельное упоминание о пленных журналистах.

В ПАСЕ подчеркнули, что 30 украинских гражданских журналистов и медийщиков остаются незаконно удерживаемыми Россией в ужасающих условиях. Ассамблея призвала к постоянному международному давлению на РФ с целью освобождения задержанных журналистов и предоставления немедленного доступа независимым международным органам для проверки условий, в которых эти журналисты содержатся.

Член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук подчеркнула, что некоторые из этих журналистов находятся в незаконном заключении с 2014 года. Сейчас в плену РФ находятся 30 украинских медийщиков:

  • Ирина Данилович;
  • Владислав Есипенко;
  • Виктория Рощина;
  • Дмитрий Хилюк;
  • Ирина Левченко;
  • Александр Малышев;
  • Георгий Левченко;
  • Максим Рупчев;
  • Яна Суворова;
  • Марк Калиуш;
  • Константин Зиновкин;
  • Алексей Бессарабов;
  • Дмитрий Штыбликов;
  • Сейран Салиев;
  • Марлен Асанов;
  • Тимур Ибрагимов;
  • Сервер Мустафаев;
  • Осман Арифмеметов;
  • Рэмзи Бекиров;
  • Руслан Сулейманов;
  • Рустем Шейхалиев;
  • Амет Сулейманов;
  • Асан Ахтемов;
  • Вилен Темерьянов;
  • Эрнест Аметов;
  • Анастасия Глуховская;
  • Рустем Османом;
  • Азиз Азизов;
  • Владислав Гершон;
  • Евгений Ильченко.

Напомним, 6 мая 2023 года при неизвестных до сих пор обстоятельствах в Мелитополе исчезла бывшая журналистка "Телеграфа" Ирина Левченко. До полномасштабной войны на страницах издания она рассказывала прекрасные истории об уникальных людях со всей Украины и мира, делилась интересными событиями из Запорожского региона и не обходила стороной общественные проблемы.

Теги:
#Журналисты #ПАСЕ #Россия #Плен