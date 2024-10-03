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У ПАРЄ вперше окремо згадали про полонених українських журналістів: серед них і наша колега

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Тюрма Новина оновлена 03 жовтня 2024, 18:19
Тюрма. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі медійники перебувають у полоні вже майже 10 років

У резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи згадали про полонених Росією українських журналістів. Серед них згадується й наша колега, колишня журналістка "Телеграфу" Ірина Левченко.

Як повідомив Інститут Масової Інформації, 2 жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні в ув’язненні внаслідок агресії Російської Федерації проти України". Вперше резолюція містить окрему згадку про полонених журналістів.

В ПАРЄ наголосили, що 30 українських цивільних журналістів і медійників залишаються незаконно утримуваними Росією в жахливих умовах. Асамблея закликала до постійного міжнародного тиску на РФ з метою звільнення затриманих журналістів та надання негайного доступу незалежним міжнародним органам для перевірки умов, у яких ці журналісти утримуються.

Членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук підкреслила, що деякі з цих журналістів перебувають у незаконному ув’язненні з 2014 року. Зараз у полоні РФ перебувають 30 медійників:

  • Ірина Данилович;
  • Владислав Єсипенко;
  • Вікторія Рощина;
  • Дмитро Хилюк;
  • Ірина Левченко;
  • Олександр Малишев;
  • Георгій Левченко;
  • Максим Рупчов;
  • Яна Суворова;
  • Марк Каліуш;
  • Костянтин Зиновкін;
  • Олексій Бессарабов;
  • Дмитро Штибліков;
  • Сейран Салієв;
  • Марлен Асанов;
  • Тимур Ібрагімов;
  • Сервер Мустафаєв;
  • Осман Аріфмеметов;
  • Ремзі Бекіров;
  • Руслан Сулейманов;
  • Рустем Шейхалієв;
  • Амет Сулейманов;
  • Асан Ахтемов;
  • Вілен Темер’янов;
  • Ернест Аметов;
  • Анастасія Глуховська;
  • Рустем Османов;
  • Азіз Азізов;
  • Владислав Гершон;
  • Євген Ільченко.

Нагадаємо, 6 травня 2023 року за невідомих досі обставин в Мелітополі зникла колишня журналістка "Телеграфу" Ірина Левченко. До повномасштабної війни на сторінках видання вона розповідала прекрасні історії про унікальних людей з усієї України та світу, ділилась цікавинками з Запорізького регіону та не обходила стороною суспільні проблеми.

Теги:
#Журналісти #ПАРЄ #Росія #Полон