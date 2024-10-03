У ПАРЄ вперше окремо згадали про полонених українських журналістів: серед них і наша колега
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Деякі медійники перебувають у полоні вже майже 10 років
У резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи згадали про полонених Росією українських журналістів. Серед них згадується й наша колега, колишня журналістка "Телеграфу" Ірина Левченко.
Як повідомив Інститут Масової Інформації, 2 жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні в ув’язненні внаслідок агресії Російської Федерації проти України". Вперше резолюція містить окрему згадку про полонених журналістів.
В ПАРЄ наголосили, що 30 українських цивільних журналістів і медійників залишаються незаконно утримуваними Росією в жахливих умовах. Асамблея закликала до постійного міжнародного тиску на РФ з метою звільнення затриманих журналістів та надання негайного доступу незалежним міжнародним органам для перевірки умов, у яких ці журналісти утримуються.
Членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук підкреслила, що деякі з цих журналістів перебувають у незаконному ув’язненні з 2014 року. Зараз у полоні РФ перебувають 30 медійників:
- Ірина Данилович;
- Владислав Єсипенко;
- Вікторія Рощина;
- Дмитро Хилюк;
- Ірина Левченко;
- Олександр Малишев;
- Георгій Левченко;
- Максим Рупчов;
- Яна Суворова;
- Марк Каліуш;
- Костянтин Зиновкін;
- Олексій Бессарабов;
- Дмитро Штибліков;
- Сейран Салієв;
- Марлен Асанов;
- Тимур Ібрагімов;
- Сервер Мустафаєв;
- Осман Аріфмеметов;
- Ремзі Бекіров;
- Руслан Сулейманов;
- Рустем Шейхалієв;
- Амет Сулейманов;
- Асан Ахтемов;
- Вілен Темер’янов;
- Ернест Аметов;
- Анастасія Глуховська;
- Рустем Османов;
- Азіз Азізов;
- Владислав Гершон;
- Євген Ільченко.
Нагадаємо, 6 травня 2023 року за невідомих досі обставин в Мелітополі зникла колишня журналістка "Телеграфу" Ірина Левченко. До повномасштабної війни на сторінках видання вона розповідала прекрасні історії про унікальних людей з усієї України та світу, ділилась цікавинками з Запорізького регіону та не обходила стороною суспільні проблеми.