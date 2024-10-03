У ПАРЄ вперше окремо згадали про полонених українських журналістів: серед них і наша колега

Деякі медійники перебувають у полоні вже майже 10 років

У резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи згадали про полонених Росією українських журналістів. Серед них згадується й наша колега, колишня журналістка "Телеграфу" Ірина Левченко.

Як повідомив Інститут Масової Інформації, 2 жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні в ув’язненні внаслідок агресії Російської Федерації проти України". Вперше резолюція містить окрему згадку про полонених журналістів.

В ПАРЄ наголосили, що 30 українських цивільних журналістів і медійників залишаються незаконно утримуваними Росією в жахливих умовах. Асамблея закликала до постійного міжнародного тиску на РФ з метою звільнення затриманих журналістів та надання негайного доступу незалежним міжнародним органам для перевірки умов, у яких ці журналісти утримуються.

Членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук підкреслила, що деякі з цих журналістів перебувають у незаконному ув’язненні з 2014 року. Зараз у полоні РФ перебувають 30 медійників:

Ірина Данилович;

Владислав Єсипенко;

Вікторія Рощина;

Дмитро Хилюк;

Ірина Левченко;

Олександр Малишев;

Георгій Левченко;

Максим Рупчов;

Яна Суворова;

Марк Каліуш;

Костянтин Зиновкін;

Олексій Бессарабов;

Дмитро Штибліков;

Сейран Салієв;

Марлен Асанов;

Тимур Ібрагімов;

Сервер Мустафаєв;

Осман Аріфмеметов;

Ремзі Бекіров;

Руслан Сулейманов;

Рустем Шейхалієв;

Амет Сулейманов;

Асан Ахтемов;

Вілен Темер’янов;

Ернест Аметов;

Анастасія Глуховська;

Рустем Османов;

Азіз Азізов;

Владислав Гершон;

Євген Ільченко.

Нагадаємо, 6 травня 2023 року за невідомих досі обставин в Мелітополі зникла колишня журналістка "Телеграфу" Ірина Левченко. До повномасштабної війни на сторінках видання вона розповідала прекрасні історії про унікальних людей з усієї України та світу, ділилась цікавинками з Запорізького регіону та не обходила стороною суспільні проблеми.