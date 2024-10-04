Память и образование: как история формирует будущее Украины

Антон Лягуша – кандидат исторических наук, академический директор магистерской программы "Исследование памяти и публичная история" и декан факультета магистерских социальных и гуманитарных студий Киевской школы экономики. Он выступит на просветительном фестивале "Освіта Дивосвіту 2024", где будет обсуждать культурную память как основу идентичности и ее роль в формировании политической нации.

Фестиваль, который пройдет 5-6 октября в Киеве, объединит выставку для родителей и будущих учеников с форумом, посвященным обсуждению будущего образования. Ведущие эксперты представят практичные кейсы, направленные на трансформацию образовательного процесса в Украине.

В этом интервью мы поговорим с Антоном Лягушей о том, как историческая память влияет на современную украинскую идентичность и обсудим важность деколонизации истории в образовательных программах Украины.

Тема вашего выступления на фестивале касается общественной истории и памяти. Как эти концепты могут способствовать развитию украинского образования в современных условиях?

Когда мы говорим об истории, мы имеем в виду три основных аспекта: историю как науку, как образование и как национальный миф. С одной стороны, история как наука управляется четкими методологиями, верификацией данных и высокой точностью. Не считая того, она выступает принципиальным элементом образования, формируя сознание юного поколения. И, наконец, история является основой национального мифа, определяющего коллективную память и поддерживающую национальную идентичность.

Российско-украинская война актуализировала вопросы исторической памяти. Национальная память стала важной составляющей, объединяющей нацию, отражающей ее корни и способность к выживанию. Политика памяти тесно связана с культурой и формированием национальной идентичности, что особенно важно в контексте геноцидальной войны, когда Россия пытается уничтожить эти аспекты нашей самобытности.

Сегодня украинская образовательная система сталкивается с многочисленными вызовами: эмиграция, инфраструктурные повреждения, необходимость поддержки образовательных процессов и информационная война. В этом контексте роль учебных заведений становится ключевой в формировании исторической памяти и национальной идентичности, поскольку именно там передаются знания и воспитываются новые поколения.

Изучение истории учит молодежь анализировать информацию, распознавать дезинформацию, а также понимать свои границы и границы другого. Интеграция исторических нарративов в гуманитарные дисциплины, такие как литература и медиаграмотность, способствует развитию критического мышления. Это помогает молодежи противостоять пропаганде и искажению фактов.

Национальная память также имеет большое влияние на консолидацию общества и воспитание патриотизма. Поэтому внедрение тем, связанных с национальной памятью, в образовательные программы чрезвычайно важно. Это касается таких ключевых событий, как Голодомор, российские терроры, советская система, Революция Достоинства и продолжающаяся с 2014 года война.

Какие ключевые вопросы вы считаете самыми актуальными для обсуждения на фестивале? Как они соотносятся с глобальными вызовами образования в условиях войны и послевоенного обновления?

Самый актуальный вопрос для меня — способность к выживанию, развитию и качественному образованию в условиях войны.

Когда мы говорим о войне, важно сосредоточиться на этих ключевых аспектах, поскольку война наносит огромные потери: миграцию, гибель людей, разрушение инфраструктуры и рассредоточенность детей. Все мы как непосредственно, так и косвенно становимся жертвами этой войны.

В таких условиях очень важно обучать детей новым навыкам: сосредоточенности, критическому мышлению и способности анализировать информацию. Это особенно актуально во времена, когда мы живем в мире дезинформации и информационной войны с Россией.

Также важно говорить о способности к восстановлению, то есть резилиентность – умение противостоять нестабильности и адаптироваться к новым условиям.

Отдельно стоит обратить внимание на новые подходы и форматы онлайн-обучения, ведь не все дети могут физически присутствовать в школах. Этот вопрос особенно обострился во время пандемии COVID-19, когда система онлайн образования обнаружила свои слабые стороны.

На фестивале хотелось бы услышать дискуссии, направленные на обеспечение комфортного обучения для детей и учителей. Как привлечь внимание детей в условиях рассредоточенности и как эффективно обучать их мягким навыкам и компетенциям, необходимым новым поколениям.

Как война с Россией повлияла на формирование культурной памяти в Украине? Вы видите необходимость адаптации образовательных программ для отображения этих изменений?

Война кардинально поменяла стратегию и содержание культурной памяти Украины. На первый план вышли несколько ключевых вопросов, которые активно обсуждают в публичном дискурсе.

Первое – деколонизация памяти. Война с Россией осветила необходимость и возможность деколонизации исторической и культурной памяти. Многие символы, связанные с имперским и советским прошлым, постепенно исчезают из публичного пространства. Улицы, памятники, топонимы меняются, происходит возвращение и восстановление собственных национальных героев. Этот процесс тесно связан с возрождением национальной идентичности и окончательным разрывом с русской культурой и политическим наследием, которое навязывалось в школах и обществе в целом.

Второе – укрепление национального единства. Война повлекла за собой рост национальной солидарности вокруг коллективной памяти. Героическое сопротивление гражданских и военных, истории о защитниках и погибших героях становятся частью национального нарратива. Массовые разрушения и испытания резилиентности также формируют этот нарратив. Мемориализация войны, установка памятников, переименование улиц и чествование дат — все это ключевые элементы современной культурной памяти Украины.

Третье – новые символы и герои. Война создает новые символы: защитники Донецкого аэропорта, защитники Мариуполя, волонтеры, врачи, помогающие Вооруженным силам граждане. Их образы активно используются в современной культуре, искусстве и масс-медиа.

Четвертое – переосмысление истории. Происходит реактуализация роли исторических событий и героев, боровшихся за независимость Украины, таких как полководец Петр Болбочан и участники ОУН-УПА. Это включает также работу с коллективной травмой, вызванной имперским и советским угнетением.

Все эти изменения требуют адаптации образовательных программ, отражающих опыт и его влияние на общество. Поэтому они должны включать в себя современные события войны, новые героические нарративы и деколонизационные подходы к истории Украины. Важно устранить советские и русские взгляды на историю и воспитывать патриотизм на примерах борьбы за независимость как исторических, так и современных.

Как интердисциплинарность, которую вы активно продвигаете, может изменить современное образование в Украине? Какие шаги необходимы для лучшего сотрудничества между университетами, бизнесом и культурными институтами?

Интердисциплинарность может существенно изменить современное образование в Украине, предоставляя студентам широкий спектр знаний и навыков, необходимых в мире. Такой подход позволяет преодолеть узкую специализацию и развивать важные дополнительные компетенции, такие, как критическое мышление, адаптивность и способность к решению сложных проблем.

Сотрудничество между университетами, бизнесом и культурными институтами способствует объединению различных отраслей — технологий, гуманитарных наук, бизнеса, искусства. Это обогащает обучающие программы, повышает креативность и инновационность, позволяя студентам видеть более широкие связи между разными сферами деятельности.

Важным аспектом является интеграция образования с рынком труда. Учебные программы должны быть ориентированы на практические потребности работодателей, что предполагает диалог между университетами и бизнесом, а также создание платформ для сотрудничества.

Культурные институты, такие как музеи, театры, архивы, также играют немаловажную роль в междисциплинарном сотрудничестве. Стажировка студентов в этих учреждениях позволяет получить практические навыки не только в культурном менеджменте и сохранении наследия, но и в работе с культурным наследием в целом.

Глобализация образовательных процессов предполагает расширение международных партнерств, обмены студентами и преподавателями, а также совместные исследования.

Наконец, нужно переосмыслить роль преподавателей. Они должны адаптироваться к интердисциплинарному подходу и быть не только специалистами в своих отраслях, но и фасилитаторами, способными объединять людей и проекты из разных сфер.

Как вы думаете, какие новые подходы в подготовке преподавателей необходимы для адаптации к новым реалиям, в частности в контексте постоянных изменений, которые приносит война?

Новая реальность, обусловленная войной и современными вызовами, требует обновленного подхода к подготовке преподавателей. Образовательные потребности общества изменяются вместе с приоритетами и методами преподавания. Это требует пересмотра как обучающих программ, так и методологии преподавания.

В первую очередь необходимо уделять внимание психологической и эмоциональной подготовке. Психоэмоциональное здоровье преподавателей и учащихся должно оставаться в центре внимания. Инклюзивность и адаптивность учебных сред становятся ключевыми аспектами вместе с партиципативностью – привлечением всех участников процесса к сотрудничеству.

Упругость преподавания является принципиальным условием современного образования. Это включает в себя использование различных форматов обучения, таких как онлайн, смешанное и дистанционное. Преподаватели должны уметь быстро адаптировать учебные материалы, учитывая потребности учащихся с инвалидностью и находящихся в сложных социально-экономических условиях.

Патриотическое воспитание также должно быть интегрировано в образовательный процесс вместе с обновлением программ по истории и развитием критического мышления. Кроме того, цифровая грамотность и технологические инновации стают необходимыми элементами. Повышение квалификации преподавателей в сфере цифрового контента и внедрение технологий в учебный процесс являются приоритетными.

Также важно обучать преподавателей навыкам кризисного менеджмента и управления. Это предполагает умение эффективно планировать и организовывать учебный процесс в условиях кризиса, быстро адаптироваться к изменениям и реагировать на вызовы современности.

Как вы видите роль свободы в процессе образования? Помогает ли это воспитывать критично мыслящих и ответственных граждан, особенно в контексте новых социальных вызовов, с которыми сталкивается Украина?

Когда мы говорим о свободе, перед нами появляется много вызовов.

Во-первых, следует понимать свободу не только как возможность, но и как ограничение и ответственность. Свобода кончается там, где начинаются права других людей.

Во-вторых, в контексте образовательного процесса свобода предполагает воспитание критического мышления и понимание того, кто является авторитетом. Это также включает уважение и тактичное отношение к самим себе и другим.

Мы говорим об нравственных границах: что разрешено, а что нет. Свобода не должна превращаться в анархию или проявление грубого неуважения к другим.

Особенно важно в нынешних условиях, когда мы говорим о современных процессах в Украине и войне. Свобода становится внутренним диалогом человека о том, что он может, должен и обязан делать для победы, в том числе и в сфере образования.

Кроме того, воспитывая образованных и свободных граждан, мы должны положить конец репрессивным практикам в образовании. Например, принудительное вставание школьников при входе учителя в класс или абсолютный авторитет учителя в качестве неоспоримой фигуры должны быть пересмотрены. Учитель должен быть другом и проводником в мире знаний, а не авторитарной фигурой с репрессивными методами.

Таким образом, эта тема чрезвычайно важна, актуальна и сложна для обсуждения.