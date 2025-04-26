Трамп на похоронах Папы Римского дал обещание по поводу Украины

Глава Белого дома слегка приоткрыл детали разговора с президентом Украины

Президент США Дональд Трамп пообещал, что не будет выходить из процесса по урегулированию войны России против Украины. Об этом он рассказал президенту Эстонии Алару Карису.

Разговор между Трампом и Карисом произошел на похоронах Папы Римского Франциска, политики сидели на соседних местах в первом ряду. Об этом сообщает ERR.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли. Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он провел встречу с Зеленским", — сказал президент Эстонии.

Он отметил, что не стал много расспрашивать о переговорах Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и о том, что дала эта встреча.

Как сообщалось ранее, Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами Папы Римского. Их разговор длился около 15 минут.

Зеленский после этого сообщил, что разговор был очень "продуктивным", но не стал вдаваться в подробности. Трамп же после этого внезапно написал сообщение, в котором усомнился в том, что Владимир Путин хочет достичь мира.