"Неправильно" оделись: Трамп и Зеленский подверглись критике из-за похорон Папы Римского

Соблюдать "правила" не стала даже премьер Италии

Президент Украины Владимир Зеленский появился на похоронах Папы Римского Франциска в скромной рубашке военного образца и военных ботинках, чем уже вызвал обсуждение в сети. Однако не меньше внимания привлек президент США Дональд Трамп, который пришел в светло-синем костюме.

Согласно протоколу Ватикана на похороны Папы стоит надевать черный костюм, черный галстук и черные туфли. Но важный момент кроется в том, что это не правило, а рекомендация.

Во времена Второго Ватиканского собора, то есть до 1960-х, такой дресс-код был бы обязательным. Однако с 1965 года Ватикан начал отказываться от чрезмерного ритуализма, а также многих протокольных требований. Поэтому с тех пор на похоронах Папы стали больше внимания уделять культурным моментам.

Например, если представители не-европейских культур не носят костюмы, то им было разрешено их не надевать. На фото с похорон видно, что многие представители арабских стран появились в традиционных одеждах.

Похорон Папы, представители арабских стран надели традиционную одежду

С жестким требованием носить черный костюм, ушло и требование носить вуаль для женщин, а также можно было не надевать длинное платье до щиколоток. Хорошим примером такого отступления от дресс-кода является премьер Италии Джорджа Мелони, которая пришла с непокрытой головой и в деловом костюме с брюками.

Джорджа Мелони

Также важным моментом в этом является и то, что Папа Римский является не только главой церкви, но и лидером суверенного государства. Поэтому главы других стран приезжают к нему на похороны для проявления дипломатического жеста, а не ритуального. Это стоит понимать, так как ни Трамп, ни Зеленский (в отличие от Мелони) католиками не являются и технически не обязаны следовать траурному протоколу РКЦ.

Владимир и Елена Зеленские

В этом плане костюм Трампа хоть и был ярковатым, но не выходил за рамки дипломатического этикета, а образ Зеленского был скромным и в соответствующем тоне. Кроме того украинский президент неоднократно говорил, что вернется к деловым костюмам, как только закончится война, а до тех пор будет одеваться в одежду военного образца, чтобы напоминать миру о ситуации в Украине.

Дональд и Мелания Трамп

В целом же Ватикан на траурных мероприятиях жестко требует разве что спокойного поведения, уважительного отношения к ритуалам и отсутствия слишком вычурных образов.

В синих костюмах был не только Трамп

Стоит отметить, что Ватикан и сам нарушил свой же протокол, поскольку Зеленскому предоставили место в первом ряду. Дело в том, что согласно правилам, лидеров стран садят в алфавитном порядке названий стран. То есть Зеленский, являясь президентом Украины, мог бы рассчитывать на место где-то в третьем ряду.