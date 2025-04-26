Что нужно обязательно сделать до Проводов: без этого поминание усопших будет неполным

До поминальных дней после Пасхи важно подготовиться заранее

Радоница (в народе Проводы, Гробки)— особый день поминовения усопших, который в 2025 году отмечается 29 апреля — всегда на девятый день после Пасхи, но в некоторых регионах Украины поминальные дни имеют свои даты. По традиции, христиане посещают могилы родных, чтобы почтить их память. Однако чтобы достойно подготовиться к важному дню, важно выполнить несколько обязательных действий на кладбище заранее.

Чтобы не разгневать души умерших в этот период, важно знать не только о народных приметах на кладбище. "Телеграф" рассказывает, какие необходимые вещи нужно обязательно сделать перед наступлением Радоницы 2025.

Что нужно сделать до Радоницы на кладбище

Убрать территорию. Необходимо очистить могилу и прилегающую территорию от мусора, старых венков, прошлогодней листвы и сухой травы.

Необходимо очистить могилу и прилегающую территорию от мусора, старых венков, прошлогодней листвы и сухой травы. Привести в порядок памятники и ограды. Помыть надгробия, подкрасить металлические ограды, отремонтировать поврежденные элементы.

Помыть надгробия, подкрасить металлические ограды, отремонтировать поврежденные элементы. Освежить посадки. При желании можно посадить цветы или обновить клумбы.

Фото: freepik

Подготовить свечи и лампадки. Многие оставляют на могилах свечи или лампады в знак молитвы и памяти.

Многие оставляют на могилах свечи или лампады в знак молитвы и памяти. Помолиться за усопших. Перед Радоницей принято заказывать панихиду в храме и молиться за упокой душ родных.

Важно помнить, что поминальный день — это не только время скорби, но и забота о своей душе. Поэтому поминовение должно проходить с миром в сердце и благодарностью за жизнь родных людей. Ранее мы писали, можно ли приносить еду на кладбище и оставлять ее на могилах.