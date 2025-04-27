Фомино воскресенье 2025: как не навлечь несчастья и проблемы в Антипасху

Сегодня, 27 апреля, христиане поминают своих умерших близких

В первое воскресенье после Светлого Воскресения Христова православные и греко-католики отмечают Антипасху, также известную как Красная горка или Фомино воскресенье. В 2025 году он выпал на 27 апреля.

Антипасха в переводе с греческого означает "вместо Пасхи" или "подобие Пасхи". Этот день также посвящен апостолу Фоме, который отсутствовал во время воскрешения Иисуса Христа. Из-за своих сомнений в святом явлении Сына Божьего святой получил прозвище "Фома Неверующий". Однако позже Христос лично явился Фоме и убедил его в чуде.

Название народного праздника "Красная горка" связано с двумя словами: "красный", что в старину означало "красивый", и "горка" — небольшая возвышенность, где люди собирались встречать весну.

Антипасха — это день для посещения могил усопших. Христиане приносят на кладбище пасхальные яйца, паски, сладости и пирожки и, по традиции, оставляют их в качестве даров для умерших родственников. Вспомнить близких можно и дома с близкими людьми.

Что нельзя делать 27 апреля

Гневаться и думать о плохом — можно навлечь проблемы на себя и членов семьи.

Заниматься тяжелой работой, рукоделием и уборкой; начинать новые дела.

Оставаться дома и отгораживаться от мира — считалось, что пребывая в этот день в одиночестве люди либо вовсе никогда не женятся, либо их брак будет коротким и несчастливым.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается — можно спровоцировать череду неудач.

Наедаться и употреблять алкогольные напитки на кладбище, оставлять пищу на могилах.

Народные приметы 27 апреля

Ясная погода — к теплому лету.

Дождь — к сырому и холодному лету, но богатому урожаю грибов.

Дует сильный ветер — лето будет с частыми грозами.

Рано зацвели черемуха или верба — лето будет коротким и прохладным.

Фото: freepik

Если много росы утром — будет много огурцов и ягод.

Праздники и события 27 апреля

День казначея в Украине

Всемирный день графического дизайна (World Graphic Design Day)

Международный день поисково-спасательных собак (International Search and Rescue Dog Day)

Всемирный день породненных городов

День спасения морских млекопитающих

У кого именины 27 апреля

Сегодня именины празднуют Семен, Мария, Николай, Степан, Иван, Петр, Анастасия, Сергей и Павел.

Напомним, что скоро начнутся поминальные дни. "Телеграф" писал, почему украинцы приносят на могилы паски и крашанки, и почему это не одобряет церковь.