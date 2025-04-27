Фомино воскресенье 2025: как не навлечь несчастья и проблемы в Антипасху
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Сегодня, 27 апреля, христиане поминают своих умерших близких
В первое воскресенье после Светлого Воскресения Христова православные и греко-католики отмечают Антипасху, также известную как Красная горка или Фомино воскресенье. В 2025 году он выпал на 27 апреля.
Антипасха в переводе с греческого означает "вместо Пасхи" или "подобие Пасхи". Этот день также посвящен апостолу Фоме, который отсутствовал во время воскрешения Иисуса Христа. Из-за своих сомнений в святом явлении Сына Божьего святой получил прозвище "Фома Неверующий". Однако позже Христос лично явился Фоме и убедил его в чуде.
Название народного праздника "Красная горка" связано с двумя словами: "красный", что в старину означало "красивый", и "горка" — небольшая возвышенность, где люди собирались встречать весну.
Антипасха — это день для посещения могил усопших. Христиане приносят на кладбище пасхальные яйца, паски, сладости и пирожки и, по традиции, оставляют их в качестве даров для умерших родственников. Вспомнить близких можно и дома с близкими людьми.
Что нельзя делать 27 апреля
- Гневаться и думать о плохом — можно навлечь проблемы на себя и членов семьи.
- Заниматься тяжелой работой, рукоделием и уборкой; начинать новые дела.
- Оставаться дома и отгораживаться от мира — считалось, что пребывая в этот день в одиночестве люди либо вовсе никогда не женятся, либо их брак будет коротким и несчастливым.
- Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается — можно спровоцировать череду неудач.
- Наедаться и употреблять алкогольные напитки на кладбище, оставлять пищу на могилах.
Народные приметы 27 апреля
- Ясная погода — к теплому лету.
- Дождь — к сырому и холодному лету, но богатому урожаю грибов.
- Дует сильный ветер — лето будет с частыми грозами.
- Рано зацвели черемуха или верба — лето будет коротким и прохладным.
- Если много росы утром — будет много огурцов и ягод.
Праздники и события 27 апреля
- День казначея в Украине
- Всемирный день графического дизайна (World Graphic Design Day)
- Международный день поисково-спасательных собак (International Search and Rescue Dog Day)
- Всемирный день породненных городов
- День спасения морских млекопитающих
У кого именины 27 апреля
Сегодня именины празднуют Семен, Мария, Николай, Степан, Иван, Петр, Анастасия, Сергей и Павел.
Напомним, что скоро начнутся поминальные дни. "Телеграф" писал, почему украинцы приносят на могилы паски и крашанки, и почему это не одобряет церковь.