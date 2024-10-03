"Жизни важнее": Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Угледара и обратился к Западу

Глава государства призвал Запад предоставить Украине возможность останавливать Россию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выход ВСУ из Угледара был верным шагом. Таким образом украинские военные сохранили свои жизни.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве 3 октября. Он отметил, что Украина нуждается в большей помощи Запада.

"Без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все. И тогда, когда они разрушают позиции наших, им нужно сохранить свои жизни, потому они что намного важнее, чем любые постройки. Потому что это наши люди. Это граждане Украины. И потому очень правильно, что они отходят и могут себя сохранить. Это абсолютно правильный шаг", — сказал Зеленский.

Он также в очередной раз призвал Запад предоставить Украине возможность останавливать Россию тем или иным оружием, предоставить разрешение, а также соответствующие системы.

"Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств — усиление Украины", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 октября ВСУ официально вышли из Угледара согласно приказу командования. После этого российские войска зашли в город и захватили его. Сейчас они пытаются укрепиться на местности и перегруппироваться.