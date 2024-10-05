Хорошая зарплата и бронь от мобилизации: во Львове предлагают интересную вакансию

Требуется опыт работы

В Украине предлагается множество вакансий с бронированием от мобилизации и хорошей зарплатой. К примеру, во Львове ищут конструктора мебели, которому будут платить от 30 000 до 50 000 гривен и, при необходимости, забронируют от мобилизации.

Вакансия размещена на популярном сайте поиска и подбора персонала. Работника ищут для работы во Львове на условиях полной занятости. Работодатель готов взять человека с инвалидностью. Однако необходим опыт работы от 1 года и высшее образование.

Отмечается, что мебельная компания ищет в свою команду энергичного конструктора для реализации "амбициозных проектов" (гостиницы). Претендент помимо навыков и опыта работы по мебельному направлению также должен уметь общаться с клиентами и владеть грамотным украинским языком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ищут водителя на заработную плату от 50 до 80 тысяч гривен, можно без опыта работы. Готовы взять на работу женщину-водителя, человека с инвалидностью, ветерана, пенсионера. Компания со своей стороны, при необходимости, предоставляет бронирование от мобилизации.