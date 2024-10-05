"Они спасут эту страну": Залужный объяснил, почему нельзя снижать мобилизационный возраст

Принудительно мобилизовать молодежь в армию можно только в случае крайней необходимости

Украина не должна снижать мобилизационный возраст, если в этом нет критической необходимости. В противном случае страна может остаться без будущего, поскольку украинцы от 18 до 25 лет, которые должны будут восстанавливать страну, сгорят на войне.

Об этом сказал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне, сообщает издание "Буквы". Он отметил, что категория населения 18-25 лет – это будущее Украины.

"Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был в должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот — ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", – сказал он.

Залужный добавил, что да, с военными старшего возраста сложнее работать, потому что у них есть постсоветский менталитет, им нужно объяснять тот или иной момент войны. Однако принудительно мобилизовать молодежь в армию можно только в случае крайней необходимости.

"Если мы возьмем 50-летнего "дядю", мы должны ему объяснить, почему именно его рота, его батальон должен штурмовать высоту или оборонять опорный пункт. У них ментальность совсем другая, постсоветская, что это "может сделать кто-то другой" за них… Но если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, его могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди", – резюмировал он.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент сейчас не рассматривает вопрос о снижении мобилизационного возраста. Реальных дискуссий о понижении мобилизационного возраста в парламенте не ведется и не велось до этого.

Бывший постпред США в Альянсе Иво Даалдер сделал резонансное заявление на полях саммита НАТО, состоявшегося в июле в Вашингтоне. Он заявил, что Украине нужно мобилизовывать человеческие ресурсы и начать призывать в армию 18-летних. Но в Украине есть как сторонники, так и противники такой идеи.