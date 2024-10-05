Россияне продвинулись и нацелились на очередной населенный пункт, а ВСУ провели успешную операцию (карты боев)

Продолжаются тяжелые бои

Россияне имеют новые продвижения на фронте в Донецкой области. Однако у украинских защитников тоже есть успех — на Харьковщине.

По данным Американского института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины провели успешную операцию под Липцами Харьковской области. Однако россиянам удалось продвинуться вблизи Кременной, Торецком, Покровском, а также к западу от Донецка.

В Харьковской группировке войск ВСУ сообщили, что украинские военные недавно провели успешную операцию в Харьковской области. В результате было захвачено 7 российских позиций к северу от Липцев.

Российские войска продвинулись в районе Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, свидетельствуют, что они продвигались к северо-востоку от Тернов.

Войска РФ оккупировали новые территории к югу от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, показывают, что они продвинулись к западу от Нелиповки.

Как свидетельствуют карты deepstate, враг захватил Андреевку. Также россияне продвинулись возле Георгиевки, Желаемого Первого, Угледара, Колесниковки и в Стельмаховке.

По данным Генштаба ВСУ, россияне активизировались на Купянском направлении — количество атак за сутки 3 октября возросло до 22. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

Российские военкоры утверждают, что после захвата Угледара россияне двигаются на север. Они будут пытаться оккупировать Богоявленку. Возле нее продолжаются бои.

"На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск", — сообщили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", по данным западных разведок, Россия в войне против Украины использует около трех миллионов артиллерийских снарядов в год. Половину из них она получает из Северной Кореи.