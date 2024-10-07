Не только в Донецкой области: где продвинулись россияне, что сейчас происходит на фронте (карты боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 957-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, они продвинулись в Донецкой области. Также враг имел успех в Курской области, где идет операция Сил обороны Украины.

По данным аналитиков DeepState, россияне завершили полную оккупацию Красногоровки. Также они продвинулись в Цукурино и возле Гирника. Кроме того, враг потеснил украинские силы возле Любимовки (Курская область). Соответствующие изменения линии фронта отображены на карте.

По данным Генштаба ВСУ с начала суток 6 октября россияне на Кураховском направлении пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Гирник, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желание Второе, Александровка и Константиновка. Эти данные были обнародованы в вечерней сводке 6 октября.

Американский институт изучения войны (ISW) пишет, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска и достигли новых успехов в этом районе по состоянию на 6 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 5 октября, показывают продвижение оккупантов вдоль сельской дороги юго-западнее Новогродовки (юго-восточнее Покровска).

"5 и 6 октября российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районах Мирнограда, Новоторецкого и Луча и к юго-востоку от Покровска в районе Крутого Яра, Лисовки, Селидового, Новогродовки, Цукуриного, Гирника, Новоселидовки, Измайловки и Желанного Второго" – отметили в ISW.

Как сообщал "Телеграф", россияне попытались провести разведку боем на новом направлении. Они получили отпор и отступили, однако их активность там привлекла внимание аналитиков.