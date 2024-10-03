Нужно ли сообщать ТЦК о покупке недвижимости: ответ юриста
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Если сменили место жительства, то обязаны известить об этом военкомат
В условиях военного положения военнообязанные граждане должны своевременно обновлять свои военно-учетные данные. А также сообщать ТЦК и СП об изменениях в их жизни, но есть исключения.
Адвокат Юрий Айвазян объясняет, какую именно информацию нужно обновлять в военкомате. По его словам, согласно законодательству, граждане должны лично уведомлять территориальный центр комплектования об изменениях в их жизни, касающихся семейного положения, места жительства, контактных данных, образования, работы и состояния здоровья, включая инвалидность.
Сообщить об этом военкомату нужно в течение семи дней. В случае несоблюдения этих требований, лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В период действия военного положения за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Впрочем, юрист отметил, что факт покупки недвижимости или другой собственности не интересует ТЦК, поэтому об этом изменении в жизни гражданин не должен сообщать военкомат.
Напоминаем, что несвоевременное необновление данных считается административным нарушением. За это грозит гражданину штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Если его не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.
В случае несогласия со штрафом лицо имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления.
Ранее "Телеграф" писал, в каких случаях можно обжаловать штраф от ТЦК. Для этого требуются законные основания.