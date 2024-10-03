Нужно ли сообщать ТЦК о покупке недвижимости: ответ юриста

Если сменили место жительства, то обязаны известить об этом военкомат

В условиях военного положения военнообязанные граждане должны своевременно обновлять свои военно-учетные данные. А также сообщать ТЦК и СП об изменениях в их жизни, но есть исключения.

Адвокат Юрий Айвазян объясняет, какую именно информацию нужно обновлять в военкомате. По его словам, согласно законодательству, граждане должны лично уведомлять территориальный центр комплектования об изменениях в их жизни, касающихся семейного положения, места жительства, контактных данных, образования, работы и состояния здоровья, включая инвалидность.

Сообщить об этом военкомату нужно в течение семи дней. В случае несоблюдения этих требований, лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В период действия военного положения за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Впрочем, юрист отметил, что факт покупки недвижимости или другой собственности не интересует ТЦК , поэтому об этом изменении в жизни гражданин не должен сообщать военкомат.

Напоминаем, что несвоевременное необновление данных считается административным нарушением. За это грозит гражданину штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Если его не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

В случае несогласия со штрафом лицо имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления.

Ранее "Телеграф" писал, в каких случаях можно обжаловать штраф от ТЦК. Для этого требуются законные основания.