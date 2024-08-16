Не только больным и зависимым: кому нельзя усыновлять детей (инфографика)

Есть ряд критериев, которым должны отвечать будущие родители

В Украине, несмотря на военное положение, не запрещается усыновление детей. Однако в этом вопросе есть некоторые исключения.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по делам детей. Там отметили, что некоторые категории людей не могут усыновить ребенка.

В частности, это касается тех, кто испытывает проблемы со здоровьем (в том числе психические). Также запрещено усыновлять людям с алкогольной и наркотической зависимостью, не имеющим постоянного места жительства и постоянного заработка (дохода), или имеющим криминальную историю.

В Госслужбе по делам детей отметили, что наличие, по крайней мере, одного из факторов у жены или мужа может стать причиной для отказа в усыновлении. Кроме того, усыновитель должен быть старше 21 года. Исключение возможно только для родственника ребенка.

"В первую очередь мы должны учитывать права и потребности ребенка, который может быть усыновлен. В нашей работе принцип детоноцентризма является основополагающим. Именно поэтому службами по делам детей на местах осуществляется тщательная проверка документов кандидатов в усыновители, чтобы убедиться, что они могут быть допущены к процессу усыновления", — подчеркнул глава Госслужбы по делам детей Петр Добромильский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть военнообязанных граждан ищут способы избежать призыва, прибегая к разным "схемам". Нередко в этих лазейках фигурируют дети – усыновление, патронатное воспитание и другие формы опеки.