Какие нужны документы для оформления отсрочки по усыновлению ребенка

Для оформления "брони" нужно подтвердить статус ребенка

Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Основанием получения отсрочки могут стать семейные обстоятельства.

В частности, это касается граждан, усыновивших несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" рассказал, какие нужны документы для такой отсрочки.

Усыновителю необходимо подать в территориальный центр комплектования два документа:

выписка из решения соответствующих органов о предоставлении ребенку статуса сироты или лишенной родительской опеки;

судебное решение об усыновлении

Однако сначала нужно будет подтвердить статус ребенка. Для этого предоставляется выписка из решения районной, городской госадминистрации (военной администрации), исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета о предоставлении ребенку этого статуса.

После подтверждения этих документов военкомат должен предоставить отсрочку, которую фиксируют в военном билете или выдают соответствующую справку.

Напоминаем, что право на отсрочку имеют многодетные родители, имеющие трех или более несовершеннолетних детей на иждивении. Какие документы нужны для оформления:

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов :

: свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более);

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);

решение органа опеки и попечительства об определении местожительства с военнообязанным с родителями или

письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго с родителями в их воспитании, или

решение суда об установлении факта пребывания ребенка на иждивении военнообязанного в соответствии с положением статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины,

договор о выплате алиментов на ребенка.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку на ВВК при оформлении отсрочки. Если комиссия отказывает в отсрочке, человека направляют на медосмотр для определения пригодности к службе.