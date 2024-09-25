Правительство увеличило размер выплат в случае гибели или ранения военных

Выплаты будут назначаться с даты смерти или вступления в силу решения суда о гибели

Правительство Украины утвердило новые суммы выплат семьям погибших защитников и пострадавшим военнослужащим. Кабинет Министров принял постановление, регулирующее порядок назначения и выплаты единовременного пособия.

Документ, опубликованный на правительственном портале, касается случаев гибели, смерти или инвалидности участников боевых действий. Новые правила распространяются на защитников, участвовавших в отпоре вооруженной агрессии России против Украины.

Согласно утвержденному порядку, семьи погибших военнослужащих получат 750 прожиточных минимумов. На сегодняшний день эта сумма составляет более 2,2 миллиона 71 тысяча гривен. Выплаты будут назначаться с даты смерти, указанной в свидетельстве, или со дня вступления в силу решения суда о признании лица без вести пропавшим.

Постановление также определяет размеры пособия для военных, получивших инвалидность в результате боевых действий. В зависимости от группы инвалидности суммы выплат составляют:

I группа — 400 прожиточных минимумов (1 211 200 гривен);

II группа – 300 прожиточных минимумов (908 400 гривен);

III группа – 250 прожиточных минимумов (757 000 гривен).

В случае, если военный погиб на передовой, семье по-прежнему будут выплачивать 15 миллионов гривен. Выплату в 2.27 млн ​​грн получат родственники тех погибших, которые не имели статуса военнослужащего и факт их гибели не обязательно должен быть во время военного положения.

Для оформления выплат заявители должны подать заявление в Министерство по делам ветеранов. Это можно сделать в бумажной форме или электронно через портал "Действие" или Единый государственный реестр ветеранов войны.

Важно отметить, что выплаты назначаются с даты установления инвалидности, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии. Это касается случаев ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал также о том, какие суммы за тяжелое и легкое ранение на фронте. Если военнослужащий получил ранение на нуле и находится на лечении или в отпуске для лечения, то будет получать до 100 тысяч гривен и зарплату ежемесячно.