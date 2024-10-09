Рада поддержала освобождение от мобилизации части молодых украинцев: детали решения

Документ утвержден в целом

В среду, 9 октября, Верховная Рада Украины поддержала законопроект 11379-д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Свои голоса за это решение отдали 311 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Соответствующий законопроект принят во втором чтении и в целом.

Отметим, что законопроект 11379-д имеет целью предоставление отсрочки от мобилизации военнообязанным до 25-летнего возраста, которые ранее имели статус ограниченно пригодных по состоянию здоровья, а после июня 2024 года признаны годными к службе. Кроме того, он направлен на то, чтобы решить вопрос увольнения со службы мобилизованных из числа тех, кто стоял на военном учете военнообязанных как признанные непригодными к службе в мирное время, ограничено годными в военное время и не достигли 25 лет.

После поддержки документа нардепами, к разделу VII добавили пункт 4 о том, что военнообязанные, которые до 4 мая стояли на учете как такие, кто по состоянию здоровья признаны непригодными к службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время, не подлежат мобилизации до достижения 25-летнего возраста. Эта категория во время военного положения может быть мобилизована только по собственному желанию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, мобилизуют ли мужчину, которому 59 лет. Этот вопрос интересует многих, ведь предельный возраст для призыва – 60 лет.