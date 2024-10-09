Могут ли забронированные от мобилизации выезжать за границу: ответ адвоката

Необходимы соответствующие документы

Некоторые украинские мужчины могут получить бронирование от мобилизации. В частности, отсрочка от призыва может быть связана с профессиональной деятельностью, и такие люди, при определенных условиях, имеют право на загранкомандировки.

О том, могут ли забронированные работники выезжать за границу в командировку, рассказала адвокат Марина Бекало. Она напомнила, что это предусмотрено п. 2-6 Правил пересечения границы.

Согласно документу, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2 -2 настоящих Правил также имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Норма также не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором и третьем части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также пункте 2-14 настоящих Правил.

При этом, забронированные лица имеют право на отсрочку согласно п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Они могут выезжать за границу в командировку при наличии необходимых документов.

На границе надо предоставить:

документы, удостоверяющие право на отсрочку, военно-учетный документ (ВУД) с актуализированными данными и отметкой о предоставленной отсрочке. ВУД можно сгенерировать в "Резерв+";

выписку о бронировании из "Дії" (если бронирование осуществлялось в электронном порядке), или выписка из приказа (решения) Минэкономики о бронировании;

приказ от предприятия о командировке (удостоверенная копия), с указанием страны следования и датой (сроками) командировки.

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