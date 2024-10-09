У Филатова "упаковываются" как в последний раз в жизни, – военные о задержании подчиненных мэра Днепра на краже 34 млн грн

Россияне уже мене чем за 200 км от Днепра, а у мэра Филатова наживаются на бюджете, словно собираются бежать за границу. Об этом написали в своем блоге военные братья Яковлевы, комментируя обнародованную накануне информацию о задержанной правоохранителями преступной организации, нанесшей бюджету Днепра ущерб на 34 млн грн.

"У Филатова украли 34 млн грн из 123 млн денег общины Днепра, которые выписали на рекламу мэрии в интернете. Нацполиция пишет – втупую вывели на своих подставных маникюрщиц, таксистов и разнорабочих. Учитывая, что россияне уже под Покровском, а это менее 200 км до Днепра, удивляет поведение Филатова и филатовской команды. Они упаковываются как в последний раз в жизни, как будто собираются бежать за границу", – возмутились Братья Яковлевы.

Военные напомнили, что Филатов постоянно у себя на странице угрожает другим, но ничего не делает со своим коррупционным окружением.

"Его команда ворует десятками миллионов. Что-то не видим у них ни одного набитого *бальника. Потому что мэр в доле? Судя по тому, что нам шлют в приват по "Прозорро" тендеры в Днепре – в доле", – написали они.

Братья Яковлева привели пример с руководительницей днепровского медиахолдинга "Наш город" Еленой Сергеевой, которая на 7 тендерах "заработала" почти 21 млн грн. А руководит ею и холдингом – депутат от партии мэра Днепра "Пропозиція" Алексей Безуглый, бывший политтехнолог Филатова на выборах.

"Добавляем к 34 млн украденных еще 21 млн "освоенных" гривен и имеем 50 лямов. И это мы просто прошлись по верхам. Очевидно, о деньгах на ВСУ спрашивать у них нет смысла. Потому что у Филатова все тупо заняты", – резюмировали военные блоггеры.

Как сообщалось вчера, правоохранители разоблачили схему хищения средств подчиненными Филатова из бюджета Днепра, которые нанесли государству ущерб минимум на 34 млн грн. По данным Нацполиции в Днепропетровской области, в тендере на закупку рекламных и маркетинговых услуг победили одиннадцать физических лиц-предпринимателей, работающих в реальной жизни мастерами маникюра, разнорабочими на строительстве, водителями такси, бухгалтерами, продавцами электроприборов и такими другими.

Ранее СМИ обнародовали информацию о том, что заместитель Филатова Игорь Маковцев требовал от военных публично оправдывать его от кражи 20 млн грн у ВСУ. В случае отказа угрожал остановить выделение средств из бюджета