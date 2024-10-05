Какие населенные пункты после захвата Угледара попытаются оккупировать россияне: прогноз экспертов (карта)

Враг продолжает движение

После захвата Угледара россияне могут выбрать следующей целью населенный пункт Великая Новоселка Запорожской области. Также они могут сконцентрировать усилия по захвату села Богоявленка Донецкой области.

"Вполне вероятно, что в ближайшие недели российские войска попытаются продолжить продвижение за Угледаром. На западе одной из вероятных целей является населенный пункт Большая Новоселка, Запорожской области, расположенный на трассе Т0509. В 8 км к северу расположен населенный пункт Богоявленка", — прогнозируют в разведке Великобритании.

Россияне продолжают движение на Богоявленку с двух сторон. Об этом в Telegram написал украинский военный журналист Богдан Мирошников.

"Конечно, имеют успех, потому что соотношение сил и средств — кратное. Если не допускать серьезных ошибок, то Богоявленку можно какое-то время подержать, чтобы выиграть время для следующих линий обороны. А главное — не допустить быстрого продвижения к Успеновке, которая сформирует левофланговые (со стороны противника) клещи для Курахово", — отметил он.

Российский милитарный канал пишет, что узел обороны ВСУ в Богоявленке становится "следующей логической целью". Отмечается, что российская армия ведет бои у Катериновки, а также между Водяным и Катериновкой.

Украинский военный блоггер и волонтер Олег Петренко проинформировал, что россияне продвинулись северо-западнее Угледара вдоль лесополос на глубину до 1,5 км. Он также придерживается мнения, что враг продолжит давить в направлении Богоявленки. Также россияне будут атаковать маневренными группами широким фронтом вдоль балки Берестова, расположенной севернее реки Кашлагач от Пречистовки до Угледара, для растяжения сил ВСУ.

Напомним, соучредитель и аналитик интерактивной онлайн-карты боевых действий DeepState Роман Погорелый дал "Телеграфу" прогноз, куда будут двигаться россияне после захвата Угледара. Далее армия РФ, возможно, начнет продвигаться в сторону Курахово или Великой Новоселки Донецкой области.